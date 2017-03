ZDA: Na mizi republikanski predlog zdravstvene reforme

Predlog bi lahko nadomestil Obamacare, vendar nima finančnega načrta

Dolgo pričakovani republikanski predlog zdravstvene reforme odpravlja obvezno zdravstveno zavarovanje za vse državljane in subvencioniranje revnejših (Medicaid), ohranja pa dva zelo priljubljena ukrepa Obamacara.

Predlog zakona tako ohranja možnost, da otroci ostanejo na zavarovalnih policah staršev do 26. leta starosti in prepoved zavarovalnicam, da zavrača bolne in tiste s prirojenimi zdravstvenimi težavami.

Na drugi strani bi predlog ukinil davčne kazni za tiste, ki se ne bodo zavarovali, vendar bi jih nadomestili s 30-odstotnim povišanjem premij za vse, ki so prenehali plačevati zavarovanje in se želijo spet zavarovati. Predlog ukinja tudi program pomoči revnim Medicaid in financiranje organizacije Načrtovano starševstvo, ki pokriva tudi stroške splava.

Pomembna sprememba je tudi višina premij, ki bi bila odmerjena glede na starost zavarovanca in ne glede na dohodek kot pri Obamacare.

Obamacare je Američanom pomagal do zavarovanja s subvencijami, republikanci bi subvencije ukinili in za plačevanje premij ponudili davčna posojila, od 2.000 dolarjev za mlajše od 30 let do 4.000 dolarjev za starejše od 60 let, poroča Washington Post. Konservativne republikance zanima, od kod bo prišel ta denar, demokrati pa celoten predlog opredeljujejo kot zdravstveni program za bogate na račun revnih.

Konec financiranja tudi za Načrtovano starševstvo

V predlogu je tudi ukinitev financiranja organizacije Načrtovano starševstvo (Planned Parenting), ki ženskam zagotavlja zdravstveno oskrbo med nosečnostjo, vključno z morebitnim splavom. Republikanci so proti splavu, zato bi organizaciji odrekli sredstva, kar naj bi prizadelo zdravstveno oskrbo okrog 400.000 Američank. Trump je organizaciji ponudil, da ohrani sredstva, če preneha pomagati pri splavu.

Obamacare

Obamacare je priljubljen ukrep v mnogih zveznih državah, saj je zagotovil zdravstveno zavarovanje za okoli 20 milijonov predtem nezavarovanih Američanov. Polovica teh si je kritje zavarovanja lahko zagotovila iz programa pomoči za revne Medicaid. Ukrep je hkrati zvišal zavarovalne premije, kar je marsikoga ujezilo, med drugimi tudi Trumpa, ki je zakon označil za katastrofo. Republikanska reforma bi razširitev Medicaida ukinila do leta 2020.

"Moč v roke ameriškega ljudstva"

Republikanci menijo, da so davčne kazni ljudi silile v zavarovanje. "Naš predlog moč iz Washingtona daje v roke ameriškega ljudstva," pravi predsednik davčnega odbora Kevin Brady. Nova reforma pomeni več konkurence, nižje cene ter dostopno in kakovostno zdravstvo na voljo vsem, meni predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan.

Glasne kritike predloga

"Trumpcare ne nadomešča Obamovih zdravstvenih reform, temveč milijone Američanov sili, da plačajo več za manj zdravstvenih storitev," meni vodja demokratov v senatu Chuck Schumer. Med nasprotniki predloga so tudi nekateri republikanci, recimo senator Rand Paul, ki ga zanima, kje se bo za reformo našel denar. Vodstvo republikancev sicer še ne ve, koliko bi njihov projekt stal.

Zagotavljanje sredstev za novo reformo bo velika težava, meni Joe Antos iz Ameriškega inštituta za podjetništvo: "Mogoče je, da bo Kongresni urad za proračun ugotovil, da rezi Medicaida ne bodo dovolj za nadomestitev izgub prihodkov." Združenje javnih ameriških bolnišnic (America's Essential Hospitals) je izrazilo razočaranje nad predlogom brez finančnega načrta.

Kljub republikanski večini v obeh domovih usoda novega predloga zdravstvenih reform ostaja neznana.

