ZDA naj bi odstopile od podnebnega sporazuma

Ameriški predsednik Donald Trump naj bi se odločil, da bodo ZDA odstopile od pariškega podnebnega sporazuma, so za CNN povedali neimenovani uradniki.

Na zasedanju vrha G7 na Siciliji Trump ni želel podati svoje odločitve o pariškem podnebnem sporazumu. Takrat je napovedal, da se bo odločil po vrnitvi v ZDA, poroča BBC.

Leta 2015 je okoli 200 držav, med njimi tudi ZDA pod vodstvom Baracka Obame, podpisalo podnebni dogovor, katerega cilj je zmanjšanje ogljikovih izpustov.

Trump, ki je podnebne spremembe med svojo kampanjo že večkrat označil za potegavščino, naj bi se zdaj odločil glede odstopa od dogovora, ki bi sicer ZDA nalagal zmanjšanje ogljikovih izpustov, predvsem na področju težke industrije.

Evropska unija pripravljena prevzeti pobudo

Medtem so iz Evropske unije sporočili, da so pripravljeni prevzeti pobudo v boju proti podnebnim spremembam. "Če se ZDA odločijo odstopiti, bo to veliko razočaranje, vendar ne verjamem, da bi njihova odločitev lahko vplivala na pot človeštva," je dejal podpredsednik Evropske komisije Marcos Sefcovic. "Naši zavezniki iz Afrike in Azije pričakujejo, da bo Evropa prevzela pobudo v boju in mi smo na to pripravljeni".

Tiskovna predstavnica nemške vlade Ulrike Demmer je dejala, da je videla poročanje o odstopu ZDA, vendar nima nobenih dodatnih informacij. Zato je le ponovila nemško zavezanost sporazumu in izrazila upanje, da ZDA vendarle ostanejo zveste sporazumu, še poroča BBC.

Med svojo kampanjo je Trump večkrat napovedal odstop od pariškega podnebnega sporazuma in konec ameriške finančne podpore podnebnim programom Združenih narodov. Trump je v današnjem tvitu napovedal, da bo odločitev oznanil v prihodnjih dneh, čemur je dodal slogan: "Naredimo Ameriko spet veliko!"

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

