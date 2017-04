ZDA napovedujejo nove sankcije proti Siriji

8. april 2017 ob 15:03

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški minister za finance Steve Mnuchin je napovedal, da bodo ZDA zaradi uporabe kemičnega orožja v Siriji, ki jo Washington pripisuje vladnim silam, proti tej državi uvedle dodatne sankcije.

Mnuchin je po poročanju tujih tiskovnih agencij napovedal dodatne sankcije kot del vojaškega, diplomatskega in finančnega odziva na torkov napad s kemičnim orožjem na mesto Kan Šejkun, za katerega ZDA obtožujejo režim sirskega predsednika Bašarja Al Asada.

"Razglasili bomo dodatne sankcije proti Siriji kot del naših prizadevanj, da zaustavimo tovrstna dejanja in poudarimo, kako pomembno je po našem mnenju njihovo sankcioniranje," je Mnuchin dejal na posestvu ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Floridi Mar-a-Lago. Minister podrobnosti sicer ni razkril, je pa poudaril, da pričakujejo nadaljnji vpliv sankcij na odvračanje posameznikov od poslovanja s Sirijo.

Rusija je ameriški neposredni napad na Asadove sile, prvi po začetku vojne pred šestimi leti, ostro obsodila. Predsednik Vladimir Putin je ameriško dejanje označil za "agresijo na suvereno državo" in dodal, da je "šlo za kršitev mednarodnega prava na podlagi izmišljenih izgovorov".

Odziv Moskve je bil za ameriškega zunanjega ministra Rexa Tillersona pričakovan, a še vedno razočaranje. Po njegovih besedah namreč kaže na nadaljnjo podporo Rusije Asadovemu režimu, kar je Kremelj sicer tudi izrecno sporočil.

Tillerson bo v torek in sredo na obisku v Rusiji, za katerega pričakuje, da bo težaven. Rusko zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da od Tillersona pričakuje pojasnila. "Naj pride in nam razloži, kaj so storili danes. Povedali mu bomo, kaj si mi mislimo o tem," je v petek po napadu dejala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Rusiji se v kritiki ZDA pridružuje Iran, drugi pomemben zaveznik sirske vlade. Kot je dejal iranski predsednik Hasan Rohani, teroristi zaradi napada ploskajo Trumpu. "Zakaj ste napadli sirsko vojsko, ki je v vojni s teroristi? Na podlagi kakšne zakonodaje ali dovoljenja ste izstrelili rakete na to neodvisno državo," je bil kritičen Rohani, ki je tako kot Putin spraševal, kakšno mednarodnopravno podlago so imele ZDA za napad. Iran je ob tem podprl neodvisno preiskavo napada s kemičnim orožjem.

Prekinjena linija Rusija-ZDA

Rusija je medtem prekinila dogovor z ZDA, ki je bil namenjen izogibanju incidentom v sirskem zračnem prostoru, kar je napovedala že v petek. Gre sicer za navadno telefonsko povezavo med ameriškimi častniki v operacijskem centru v Katarju in ruskimi častniki v Siriji, prek katere komunicirajo vsakodnevno. Analitiki ocenjujejo, da bi lahko odločitev Moskve dramatično povečala tveganje za pilote in kopenske sile vseh strani.

Izstrelili 59 manevrirnih raket

ZDA so v petek z ladij v Sredozemskem morju na sirsko vojaško letališče al Šajrat v bližini Homsa v pokrajini Idlib izstrelile 59 manevrirnih raket tomahawk. Napad je ukazal Trump, ker so, tako pravijo v Washingtonu, s tega letališča sirska letala izvedla torkov napad s kemičnim orožjem v Kan Šejkunu.

Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji je v petek zvečer sporočil, da so s tega letališča že vzletela letala, ki so napadla tarče blizu Palmire, ni pa jasno, ali so bila letala sirska ali ruska.

B. V.