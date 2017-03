ZDA napovedujejo prepoved elektronskih naprav na letih z Bližnjega vzhoda

Prepoved naj bi bila varnostni ukrep na podlagi informacij obveščevalnih služb

21. marec 2017 ob 10:29

Washington - MMC RTV SLO/STA

Washington naj bi prepovedal elektronske naprave, razen telefonov in zdravstvenih aparatov, na krovih poletov v ZDA iz desetih mednarodnih letališč v državah Bližnjega vzhoda in severne Afrike.

Predlog prepoveduje vnos elektronskih naprav, kot so prenosni računalniki, iPadi, DVD-predvajalniki, kamere in elektronske igre na krov letala. Naprave bi bile lahko shranjene v prostoru za prtljago. Prepoved naj bi za nedoločen čas veljala za polete iz Kaira, Amana, Kuvajta, Carigrada, Casablance, Dohe, Rijada, Džede, Dubaja in Abu Dabija.

Ameriški mediji ob pomanjkanju uradnih informacij ugibajo, da gre za varnostni ukrep na podlagi informacij obveščevalnih služb.

Tako ameriško ministrstvo za domovinsko varnost kot uprava za prometno varnost znotraj njega sta zavrnila komentiranje. Minister za domovinsko varnost John Kelly je v kongresu pozval zakonodajalce, naj pojasnijo varnostna vprašanja, ki so privedla do prepovedi, poroča BBC.

Konferenca koalicije proti IS-ju

V sredo bo v Washingtonu potekala mednarodna konferenca držav članic koalicije proti samooklicani Islamski državi (IS), ki se je udeležuje tudi slovenski zunanji minister Karl Erjavec.

J. R.