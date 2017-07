ZDA o Severni Koreji: Dovolj je besed, na potezi je Kitajska

Trump in Abe se strinjata o nadaljnjih ukrepih

31. julij 2017 ob 11:25

New York - MMC RTV SLO/Reuters/STA

ZDA po novem raketnem poskusu Severne Koreje ne bodo zahtevale zasedanja Varnostnega sveta ZN-a, saj to "ne bi spremenilo ničesar". "Kitajska se mora odločiti, ali je končno pripravljena narediti pomemben korak," je dejala veleposlanica ZDA pri Združenih narodih Nikki Haley.

Severna Koreja je v petek drugič v mesecu dni navkljub vsem prepovedim in opozorilom izstrelila medcelinsko balistično raketo. Potezo Pjongjanga je mednarodna skupnost znova obsodila, med drugim so režim kritizirali ZDA, Kitajska, Japonska in Južna Koreja. A ameriška diplomacija meni, da je časa za besedna opozorila zmanjkalo.

"Še ena resolucija Varnostnega sveta ne bi v ničemer povečala pritiska na Severno Korejo, zato ne bi imela nikakršne vrednosti. V bistvu bi bila korak nazaj, saj bi severnokorejskemu diktatorju sporočila, da ga mednarodna skupnost ni pripravljena resneje izzvati. Čas je, da se Kitajska odloči, ali je končno pripravljena narediti pomemben korak. Časa za besede ni več," je bila ostra Haleyjeva, ki je tako podkrepila nedavne izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je izjavil, da ga je Kitajska "zelo razočarala".

"Naši neumni pretekli voditelji so dovolili Pekingu, da je s trgovino zaslužil na stotine milijard dolarjev, a ni naredil ničesar, da bi nam pomagal pri Severni Koreji. Samo besede," je tvitnil Trump v soboto.

Z Abejem o nadaljnjih ukrepih

Trump se je po novem severnokorejskem poskusu pogovarjal z japonskim premierjem Šinzom Abejem, s katerim sta se dogovorila o nujnosti nadaljnjih ukrepov proti Pjongjangu. Po poročanju medijev sta obljubila nadaljnji gospodarski in diplomatski pritisk na Severno Korejo. Trump je ob tem tudi potrdil trdno obvezanost ZDA za obrambo Japonske in Južne Koreje pred kakršnim koli napadom z vsemi razpoložljivimi sredstvi, ki jih imajo na voljo ZDA.

Abe je dejal, da v celoti soglaša s predsednikom Trumpom, da so nujni nadaljnji ukrepi. Dodal je, je Severna Koreja kljub vedno novim prizadevanjem za mirno rešitev tudi na mednarodni ravni "enostransko položaj privedla do stopnjevanja". "Kitajska, Rusija in ostala mednarodna skupnost se morajo resno zavedati tega dejstva in s svoje strani povečati pritisk na Severno Korejo," je še zahteval japonski premier.

Abe in Trump nista govorila o morebitni uporabi vojaške sile.

A. P. J.