ZDA obvestile Združene narode o izstopu iz pariškega podnebnega sporazuma

Izstopijo lahko šele po treh letih od začetka uveljavitve

5. avgust 2017 ob 10:00

New York - MMC RTV SLO, STA

Ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Nikki Haley je uradno obvestila to svetovno organizacijo, da nameravajo ZDA izstopiti iz pariškega podnebnega sporazuma.

Namera sicer nima nobenih takojšnjih posledic, kot jih ni imela niti junijska tovrstna napoved predsednika Donalda Trumpa. ZDA lahko izstopijo šele 4. novembra 2020.

State Department je izdal sporočilo za javnost, v katerem je potrdil dejstvo, znano že od 1. junija. Takrat je Trump na ogorčenje mednarodne javnosti naznanil umik iz sporazuma, ker naj bi ta povzročal gospodarsko škodo ZDA in Američane prikrajšal za milijone delovnih mest. Takrat je dejal, da je odprt za nova pogajanja, vendar ga svet do zdaj še ni vzel resno, saj se nihče razen njega ni pripravljen znova spuščati v zapleten in dolg proces z negotovim izidom.

Izstopanje bo trajalo ves Trumpov mandat

Izstop iz pariškega sporazuma je sicer mogoč šele tri leta po začetku njegove veljavnosti, kar se je zgodilo 4. novembra 2016. Ob tem proces izstopanja traja leto dni, kar pomeni, da se bodo ZDA uradno poslovile šele po prihodnjih predsedniških volitvah. Takrat pa bi se lahko morebitni novi predsednik odločil, da država ostane podpisnica sporazuma.

Izjava za javnost ameriškega zunanjega ministrstva sicer ponavlja pripravljenost na nova pogajanja. V nameri za izstop so sporočili tudi, da bodo še naprej sodelovali pri pogajanjih in na srečanjih mednarodne skupnosti o podnebnih spremembah, da zavarujejo lastne interese. ZDA bodo zmanjševale izpuste toplogrednih plinov preko inovacij, sodelovale bodo z drugimi državami pri bolj čistem izkoriščanju fosilnih goriv in obnovljivih virov energije.

A. P. J.