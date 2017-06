ZDA odobrile 1,3 milijarde dolarjev vredno prodajo orožja Tajvanu

Kitajska ostro proti prodaji orožja

30. junij 2017 ob 13:26

Washington - MMC RTV SLO/STA

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je odobrila 1,3 milijarde dolarjev vredno prodajo orožja Tajvanu. Orožje bo vsebovalo tehnično podporo za radarski nadzor, rakete in torpeda.

Prodaja pomeni nadgradnjo in med drugim vključuje opremo, s katero bo Tajvan trenutni obrambni sistem spremenil iz analognega v digitalnega, sporočajo v ameriški vladi.

Tajvan se je ZDA zahvalil in sporočil, da so s poslom "povečali njihovo samozavest in možnost vzdrževanja statusa quo na območju miru in stabilnosti v Tajvanski ožini".

"Še naprej si bomo prizadevali za konstruktiven dialog s Pekingom, spodbujali pozitiven razvoj odnosov čez ožino. Hkrati bomo še naprej povečevali obrambne naložbe, tudi z domačimi obrambnimi industrijami in raziskavami na tem področju, da pokažemo svojo zavezanost samoobrambi Tajvana," so v izjavi za javnost zapisali v tajvanskem predsedniškem uradu.

Kitajska posel obsoja

Kitajska je že obsodila ameriško-tajvanski posel, ZDA pa pozvala, naj ustavijo prodajo orožja Tajvanu. "Tajvan je neizogibno del kitajskega ozemlja in strogo nasprotujemo prodaji orožja," je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lu Kang.

"Napačna poteza ZDA je v nasprotju z dogovorom, ki sta ga dosegla oba predsednika v Mar-a-Lagu, in s pozitivnim razvojem odnosov med ZDA in Kitajsko. To bo škodilo medsebojnemu zaupanju in sodelovanju," so pred tem sporočili s kitajskega veleposlaništva v ZDA.

Za Peking Tajvan del Kitajske

Čeprav Tajvan že od leta 1949 živi samostojno, v Pekingu na otok gledajo kot na odpadniško provinco, s katero naj bi se znova združili.

ZDA sicer nimajo uradnih odnosov s Tajpejem od leta 1979, ko so se diplomatsko obrnile proti Pekingu, a z njim ohranjajo obsežne gospodarske in vojaške vezi. ZDA so tako glavni dobavitelj orožja za Tajvan. Podoben orožarski posel, vreden 1,83 milijarde dolarjev, sta državi izvedli decembra 2015 pod administracijo takratnega ameriškega predsednika Baracka Obame.

B. V.