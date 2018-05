ZDA odprle veleposlaništvo v Jeruzalemu; v Gazi ubitih 41 Palestincev

ZDA so na slovesnosti v Jeruzalemu uradno odprle veleposlaništvo in tako uresničile napoved predsednika Donalda Trumpa, ki je decembra lani "sveto mesto" priznal za prestolnico Izraela. Medtem pa je bilo v spopadih na meji med judovsko državo in Gazo ubitih vsaj 41 Palestincev.

Trumpa na odprtje veleposlaništva, ki se je v Jeruzalem preselilo iz Tel Aviva, ni bilo, je pa v videonagovoru med drugim dejal, da "gre za velik dan za Izrael. ZDA ostajajo zavezane iskanju trajnega mirovnega sporazuma med Palestinci in Izraelci. ZDA bodo vedno velik prijatelj Izraela in partner pri boju za svobodo in mir".

Trump je v Jeruzalem poslal visoko delegacijo, ki jo je vodil namestnik državnega sekretarja John Sullivan, v njej pa so med drugim bili še Trumpova hči Ivanka in njen mož Jared Kushner ter minister za finance Steven Mnuchin.

Odprtje veleposlaništva na simbolični 14. maj

Slovesnosti se je udeležilo okrog 800 ljudi, večinoma Američanov, med njimi kongresniki in drugih, ki čutijo posebno vez z Izraelom. Slovesnost simbolično poteka na dan 14. maja, ko (moderni) Izrael (po gregorijanskem koledarju) praznuje 70 let svoje ustanovitve (14. maj 1948). "Pred 70 leti je David Ben Gurion oznanil neodvisnost (Izraela), 70 let kasneje so ZDA končno naredile naslednji korak," je na slovesnosti ob odprtju dejal ameriški veleposlanik v Izraelu David Friedman. Friedman je dodal, da se je treba za ta zgodovinski trenutek zahvaliti "pogumu ene osebe" - ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Sledil je bučen aplavz.

Netanjahu: Jeruzalem je večna in nedeljiva prestolnica Izraela

Plaketo na veleposlaništvu sta odkrila ameriški finančni minister Steve Mnuchin ter Trumpova hči in njegova svetovalka Ivanka. "Uradno in prvič vas pozdravljamo na veleposlaništvu ZDA tu v Jeruzalemu, prestolnici Izraela," je dejala Ivanka Trump. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki se je še enkrat zahvalil Trumpu, pa je v nagovoru povedal: "Gre za velik dan za Jeruzalem in Izrael. Dan, ki bo vtisnjen v naš nacionalni spomin za generacije." Netanjahu je nagovor sklenil z besedami, da je "Jeruzalem večna in nedeljiva prestolnica Izraela".

Izrael je na slovesnost povabil vse veleposlanike, a večina Evrope dogodek bojkotira. Povabilu so se odzvali le veleposlaniki Avstrije, Madžarske, Romunije in Češke.

Na meji z Gazo 41 ubitih in 1.600 ranjenih

Že dopoldne pa so na meji med Izraelom in Gazo izbruhnili protesti in spopadi med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami, v katerih je bilo po zadnjih podatkih palestinskih oblasti ubitih 41 Palestincev, vsaj 1.600 pa ranjenih. Islamistično gibanje Hamas, ki vlada v Gazi, že šest tednov ob meji z Izraelom organizira proteste in demonstracije "Velikega pohoda vrnitve". Izraelske oblasti protestnikom vseskozi očitajo, da želijo prebiti mejno ograjo in vdreti v Izrael, kar želijo preprečiti.

Po podatkih izraelske vojske v "nasilnih protestih" vzdolž meje sodeluje približno 35.000 Palestincev, varnostne sile pa postopajo v skladu s "standardno proceduro", navaja BBC.

Hamas pozival "k pohodu milijona" ob meji

K "pohodu milijona" ob meji je Hamas Palestince pozival prek zvočnikov mošej, prebivalce pa so na območje vozili z avtobusi in tovornjaki. Nekateri izmed njih so metali kamenje in se približali ograji na meji, kjer jih na drugi strani "čakajo" oborožene izraelske varnostne sile. Mladi so iz protesta proti odprtju ameriškega veleposlaništva na križiščih zažigali avtomobilske pnevmatike. Zaradi protestov so na območju Gaze zaprta podjetja, šole, univerze, trgovine in banke.



Izrael navdušen, preostali svet potezo Trumpa zavrača

Trumpova odločitev je navdušila Izraelce, po drugi strani pa močno razburila Palestince in zlasti arabski svet, saj naj bi status tega svetega mesta dorekli v okviru izraelsko-palestinskih mirovnih pogovorov, Palestinci pa si želijo v Vzhodnem Jeruzalemu vzpostaviti prestolnico svoje prihodnje države. Odločitev je s posebno resolucijo decembra lani obsodila tudi Generalna skupščina Združenih narodov, podprla jo je tudi Slovenija.

Jeruzalem sveto mesto za Jude, kristjane in muslimane

Odločitev o selitvi ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem je sporna, ker mesto velja za sveti kraj kristjanov, Judov in muslimanov in simbolizira stoletja njihove skupne in hkrati krvave zgodovine. Palestinci zahtevajo Vzhodni Jeruzalem, na katerem Izrael nezakonito gradi judovske naselbine, za prestolnico svoje države. Izrael vztraja, da mu zaradi zgodovinskih, verskih in političnih razlogov pripada celotni Jeruzalem, ki ga je razglasil "za večno in nedeljivo prestolnico judovske države." Zahodni del mesta je osvojil v vojni leta 1948, ko je po razglasitvi neodvisnosti dobil vojno s petimi arabskimi državami, vzhodni del mesta pa je zasedel leta 1967 v t. i. šestdnevni vojni. Združeni narodi zasedbo označujejo za protizakonito, kar pa Izrael zavrača.

Palestincem, živečim v Vzhodnem Jeruzalemu, je Izrael dodelil poseben status. Tako kljub pripojitvi tega dela mesta k Izraelu niso izraelski državljani, ampak imajo, kot opozarja Urad ZN-a za koordinacijo humanitarnih zadev (OCHA), status "stalnih prebivalcev" Izraela. To jim omogoča večjo svobodo gibanja po Izraelu kot Palestincem na preostalih zasedenih ozemljih, deležni pa so tudi nekaterih socialnih pravic. Ob tem Palestinci v Vzhodnem Jeruzalemu niso niti državljani Palestine niti polnopravni državljani Jordanije. Imajo le začasne jordanske potne liste. Vzhodni Jeruzalem je bil nekoč središče palestinskega političnega, komercialnega, verskega in kulturnega življenja, po zasedbi pa ga je Izrael odrezal tako od Gaze kot od preostanka Zahodnega brega.

