ZDA onemogočile prihod mladih Afganistank na tekmovanje v robotiki

Zaman dvakrat iz Herata v Kabul po vizume

2. julij 2017 ob 09:28

Herat, Washington - MMC RTV SLO

ZDA so zavrnile vizume šestim afganistanskim dekletom, ki so želele v ZDA tekmovati na mednarodnem tekmovanju v robotiki. Same v ZDA ne bodo smele, njihov robot pa bo.

Da bi vložile prošnje za enotedenske vizume, so mlade izumiteljice dvakrat prepotovale 800 kilometrov iz Herata na zahodu države v glavno mesto Kabul. Njihov trud pa je bil zaman, saj so ameriški uradniki po nizu pogovorov prošnje zavrnili. Najstnice je novica o tem, da ne bodo smele na tekmovanje dijakov s celega sveta, pretresla, poroča britanski Independent.

Dekleta medtem še vedno delajo na svojem robotu, ki razvršča žoge, saj ga bodo poslale na tekmovanje, kjer se bo ta mesec pomeril s 163 drugimi napravami. Same pa bodo sodelovale iz Herata prek video povezave.

Študenti Univerze Carnegie Mellon iz Pennsylvanie so afganistanskim dijakinjam pomagali programirati njihovega robota, a so morala dekleta čakati več mesecev, saj so ameriški cariniki preverjali materiale njihove naprave. Bali so se namreč, da bi lahko robote za napade uporabljala t. i. Islamska država. Robot zdaj ima dovoljenje za pot v ZDA.

Ena od članice afganistanske ekipe, 14-letna Fatima, je za revijo Forbes dejala, da želijo svetu pokazati, da zmorejo in da potrebujejo le priložnost.

Prepoved prihoda za ekipi iz Afganistana in Gambije

ZDA so prepovedale vstop le ekipama iz Afganistana in Gambije, medtem ko se bodo tekmovanja lahko udeležili dijaki iz Irana, Iraka in Sudana.

Ameriško zunanje ministrstvo ni želelo komentirati zavrnitve prošenj za vizume, češ da gre za zaupne podatke. V mesecu aprilu je ministrstvo Afganistancem izdalo le 32 poslovnih vizumov, precej manj kot Iračanom (138) ali Pakistancem (1.492) v istem mesecu.

B. V.