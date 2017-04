ZDA opozarjajo: Če v Siriji ne bo ukrepal ZN, bomo to storili sami

Moskva bo še naprej podpirala Asada

6. april 2017 ob 10:36

New York

Ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley je v Varnostnem svetu te organizacije opozorila, da bodo ZDA same ukrepale, če po incidentu s kemičnim orožjem v Siriji ne bodo ukrepali Združeni narodi.

Nikki Haley je na nujnem zasedanju Varnostnega sveta opozorila, da, "ko ZN dosledno ne uspe izpolniti svoje dolžnosti po kolektivnem ukrepanju, nastopi čas v življenju držav, ko so prisiljene same ukrepati".

Reuters poroča, da je ameriški predsednik Donald Trump sirskega predsednika Asada v sredo obtožil, da je z napadom s strupenim plinom na civiliste šel "čez rdečo črto" in da se je njegov odnos do Sirije in Asada spremenil. Trump sicer ni pojasnil, kako bi lahko ukrepal.

Varnostni svet je v sredo sicer začel razpravo o francosko-britansko-ameriškem predlogu resolucije, s katero bi obsodili napad na sirsko mesto Kan Šejkun in vzpostavili posebno preiskavo. Na podlagi ugotovitev preiskave bi uvedli sankcije proti vladi sirskega predsednika Bašarja Al Asada. Spomnimo, v napadu je po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice umrlo najmanj 86 ljudi. Reuters sicer poroča o najmanj 70 smrtnih žrtvah.

Moskva je resolucijo označila za povsem nesprejemljivo. Namestnik ruskega veleposlanika pri ZN-u Vladimir Safronkov ji je očital, da je bila pripravljena v naglici in da je nepotrebna, a je podprl preiskavo, ki bi bila objektivna. Rusija je nato vložila svoj predlog resolucije, v katerem ni zahteve po sodelovanju sirskega režima s preiskovalci, so povedali diplomati.

Pogajanja o kompromisnem predlogu resolucije se nadaljujejo, diplomati pa upajo, da bodo lahko o njem glasovali že danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tillerson: Ni dvoma, da je Asad odgovoren za napad

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je v Washingtonu medtem Moskvo pozval k premisleku o svoji podpori Asadu. "Ni dvoma, da je sirski režim pod vodstvom Asada odgovoren za ta grozljiv napad in menimo, da je čas, da Rusi temeljito premislijo o nadaljnji podpori Asadovemu režimu," je dejal Tillerson, ki bo prihodnji teden obiskal Moskvo.

Moskva: Kemični strupi so bili v rokah upornikov

Kremelj je že sporočil, da bo še naprej vojaško podpiral sirskega predsednika. Moskva, ki od leta 2015 podpira Asada z letalskimi napadi, trdi, da je do izpusta strupenih plinov prišlo, ko so letala sirskega režima zadela tovarno orožja upornikov, v katerem so bili tudi kemični strupi.

Zahodni strokovnjaki to razlago zavračajo kot neverjetno zaradi obsega in narave poškodb prebivalcev Kan Šejkuna. Zdravniki so dejali, da simptomi ustrezajo živčnemu plinu sarin.

Sirski observatorij za človekove pravice je v sredo zvečer sporočil, da je po najnovejših podatkih v napadu umrlo 86 ljudi, od tega 30 otrok in 20 žensk. 160 ljudi je bilo poškodovanih. Observatorij, ki je opozoril, da bi število žrtev lahko še naraslo, saj pogrešajo številne ljudi, za napad na Kan Šejkun v pokrajini Idlib obtožuje letala sirske vlade.

Zdravniki brez meja: Najmanj dve vrsti kemičnega orožja

Človekoljubna organizacija Zdravniki brez meja, katere pripadniki so prišli v stik z žrtvami napada, so medtem potrdili, da njihovi simptomi kažejo, da so bili ljudje izpostavljeni živčnim strupom. Nekaj žrtev je kazalo simptome izpostavljeni spojini, kot je plin sarin ali kaj podobnega, druge pa so smrdeli po belilu, kar kaže na to morebitno izpostavljenost kloru. Zdravniki brez meja zato opozarjajo na resno možnost, da so bile žrtve napada v Kan Šejkunu izpostavljene vsaj dvema različnima kemičnima agensoma.

