ZDA opozarjajo Poljsko: Reforma pravosodja slabi vladavino prava

Sporne spremembe potrdil še senat

22. julij 2017 ob 09:48

Varšava/Washington - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Sporni zakon o reformi vrhovnega sodišča je kljub opozorilom Evropske unije in ZDA ter protestih opozicije v petek zvečer sprejel tudi poljski senat. Po glasovanju so pred parlamentom izbruhnili protesti.

Razprava v senatu je trajala 15 ur, na koncu pa je za reformo glasovalo 55 senatorjev, 23 jih je bilo proti, dva sta se vzdržala. Pred uveljavitvijo mora zakon, v skladu s katerim bodo lahko sodnike vrhovnega sodišča upokojili in imenovali nove, potrditi še predsednik države Andrzej Duda, ki izhaja iz vladajoče stranke Zakon in pravičnost Jaroslawa Kaczynskega. Predsednik ima za podpis 21 dni časa, v primeru dvoma pa se lahko za mnenje obrne na ustavno sodišče.

Opozicija in sodniške organizacije Dudo pozivajo, naj zavrne podpis tega in še dveh v zadnjem času sprejetih zakonov, češ da vodijo v nadzor izvršilne oblasti na pravosodno.

Velika moč ministra

Pravosodna reforma med drugim predvideva, da bo pravosodni minister izbiral kandidate za sodnike, vseh 25 članov sodnega sveta pa bo imenoval parlament. Pravosodni minister bo imenoval tudi predsednike vseh sodišč, v šestih mesecih pa bo lahko predsednika sodišča zamenjal brez navedbe razlogov.

Poljska vlada trdi, da je reforma potrebna, da bi državne institucije lahko služile vsem Poljakom, ne le elitam, ki so po njenem mnenju jedro opozicije.

Svarila Evropske komisije

Zaradi omenjenih predlogov je Evropska komisija v sredo Varšavo posvarila, da je zelo blizu sprožitev 7. člena pogodbe EU-ja, ki v skrajnem primeru sistemskih groženj pravni državi predvideva začasen odvzem glasovalnih pravic kršiteljici. Načrtovana pravosodna reforma "bistveno povečuje sistemsko grožnjo pravni državi", je opozoril podpredsednik komisije Frans Timmermans.

ZDA: Reforma spodkopava neodvisnost sodstva

Opozorilo poljski vladi glede pravosodne reforme je izrazilo tudi ameriško zunanje ministrstvo, saj reforma po njihovem mnenju spodkopava neodvisnost sodstva in slabi vladavino prava. "Poljska vlada si prizadeva za zakonodajo, ki spodkopava neodvisnost sodstva in slabi vladavino prava. Vse strani pozivamo, naj zagotovijo, da sodne reforme ne bodo kršile poljske ustave in mednarodnih pravnih obveznosti, ter naj spoštujejo načela sodne neodvisnosti," je zapisal State Department in dodal, da je trdna in zdrava demokracija ključnega pomena za odnose med ZDA in tesno zaveznico Poljsko.

"Še naprej zaupamo v trdnost demokracije in sposobnost Poljakov, da se z vprašanjem sodnih reform soočijo z dialogom in kompromisom, da zagotovijo popolno delovanje in spoštovanje demokratičnih ustanov in načela delitve oblasti," je dodal State Department.

Ameriški predsednik Donald Trump ima sicer dobre odnose s konservativno poljsko vlado, državo je pred kratkim tudi obiskal.

A. P. J.