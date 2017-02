ZDA opozarjajo Severno Korejo na silovit odgovor v primeru jedrskega napada

Na Japonskem in v Južni Koreji okoli 80.000 ameriških vojakov

3. februar 2017 ob 08:58

Seul - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški obrambni minister James Mattis je med obiskom v Seulu opozoril Severno Korejo, da bodo na morebitni jedrski napad na ZDA ali njene zaveznice odgovorili "učinkovito in silovito".

"Vsakršen napad na ZDA ali naše zaveznike bomo odbili in na vsakršno uporabo jedrskega orožja bomo odgovorili učinkovito in silovito," je dejal Mattis na novinarski konferenci po srečanju z južnokorejskim kolegom Han Min Koojem v Seulu. Južni Koreji je zagotovil, da se bodo še naprej zavzemali za ubranitev južnokorejske demokracije.

Za novega ameriškega obrambnega ministra je to prva pot v tujino in po pogovorih v Seulu je odpotoval na Japonsko, kjer se bo v soboto srečal z japonskim premierjem Shinzom Abejem in obrambnim ministrom Tomomijem Inado.

Svarilo iz Pekinga

Mattis se je že v četrtek srečal z južnokorejskim premierjem in vršilcem dolžnosti južnokorejskega predsednika Hwang Kyo-Ahnomom, s katerim sta se strinjala, da bosta državi nadaljevali z izgradnjo obrambnega raketnega sistema. Po administracijo prejšnjega predsednika Baracka Obame sta se Washington in Seul dogovorila o namestitvi naprednega protiraketnega sistema THAAD.

Namestitvi sistema THAAD odločno nasprotuje Kitajska in iz Pekinga je po obisku Mattisa v Seulu znova prišlo opozorilo pred nameščanjem sodobne protiraketne obrambe v Južni Koreji. Kitajska namreč v omenjenem obrambnem sistemu vidi grožnjo svoji varnosti, poleg tega pa meni, da to ne bo pomagalo umiriti napetosti na Korejskem polotoku.

Pomiritev azijskih zaveznikov

Na svoji prvi poti v tujino je želel Mattis predvsem zagotoviti nadaljnjo podporo ameriškim zaveznikom, ki so jih vznemirile nekatere izjave novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Trump je bil sicer med kampanjo kritičen do ameriških zaveznikov na tem območju ter pozval Južno Korejo in Japonsko, da "plačata pravičen del" za obrambo, ki jima jo zagotavlja ameriška vojska, in ju pozval, naj sami oblikujeta program jedrskega orožja.

Na Japonskem in v Južni Koreji je trenutno nameščenih okoli 80.000 ameriških vojakov. Južna Koreja uživa ameriško varnostno obrambo že vse od korejske vojne. Namen obiska je poslati jasno sporočilo Severni Koreji, da je Trumpovi administraciji zagotovitev varnostni Korejskega polotoka na prvem mestu.

Severnokorejski voditelj Kim Jong Un je v začetku leta sporočil, da so blizu testiranja medcelinske balistične rakete, ki bi lahko nosila jedrsko konico. Pjongjang je doslej izvedel že pet jedrskih poskusov in več izstrelitev raket. Za letos načrtujejo okrepitev razvoja jedrskega orožja, ki bi lahko doseglo tudi ZDA.

Strokovnjaki si glede dejanske jedrske moči Severne Koreje niso enotni, saj ji medcelinske balistične rakete, ki bi lahko nosila jedrsko konico, doslej še ni uspelo uspešno izstreliti. Vsi pa se strinjajo, da je od leta 2011, ko je umrl Kim Jong II, od katerega je Kim Jong Un prevzel vodenje države, na tem področju močno napredovala.

G. V.