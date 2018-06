Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 10 glasov Ocenite to novico! Policija preiskuje okoliščine napada. Foto: Reuters Dodaj v

ZDA: Pet mrtvih in več ranjenih v napadu na časopisno hišo

Motiv za napad še ni znan

28. junij 2018 ob 23:46,

zadnji poseg: 29. junij 2018 ob 00:32

Annapolis - MMC RTV SLO

V streljanju v redakciji lokalnega časopisa v Annapolisu v Marylandu v ZDA je bilo po najnovejših informacijah ubitih pet ljudi, trije so ranjeni. Napadalca, starega med 20 in 30 let, so že prijeli in odpeljali na zaslišanje.

Napadalec je vstopil v redakcijo in začel streljati na vse strani. Po besedah osebja časopisa Capital Gazette je oboroženi napadalec streljal skozi steklena vrata. "Nič ni strašnejše, kot ko slišiš, kako je ustreljenih več ljudi, medtem ko se ti skrivaš pod mizo, potem pa slišiš, kako napadalec znova napolni orožje," je tvitnil novinar Phil Davis.

Kot poroča BBC, so napadalca že prijeli in odpeljali na zaslišanje. Za zdaj še ni znano, kakšno orožje je uporabil napadalec, niti kakšen je bil njegov motiv za streljanje. Pristojni policijski načelnik Wiliam Krampf je na novinarski konferenci potrdil, da je število smrtnih žrtev za zdaj pet, več ljudi je ranjenih. Po njegovih navedbah se je policija na dogajanje odzvala v 60 sekundah po začetku streljanja. Ob tem Krampf še ni potrdil, za kakšno orožje je šlo. Policija je takoj po streljanju zaprla okoliške ulice in tudi dve avtocestni povezavi.

CNN poroča, da so v stavbi našli tudi paket oz. napravo z vnetljivo tekočino, ki so jo strokovnjaki že uničili. BBC navaja, da so pri napadalcu našli lažne granate in dimne bombe.

Na dogajanje v Marylandu se je že odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je na Twitterju zapisal, da je z mislimi pri žrtvah in njihovih družinah.

Capital Gazette je dnevni časopis, ki spada pod okrilje Capital Gazette Commmunications, ki izdaja več lokalnih časopisov in je v lasti skupine Baltimore Sun Media Group.

