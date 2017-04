ZDA po napadu na Al Asadove sile "pripravljene storiti več"

Rusija zahtevala izredno zasedanje Varnostnega sveta

7. april 2017 ob 06:38,

zadnji poseg: 7. april 2017 ob 21:36

Po ameriškem napadu na sirsko vojaško letališče se je na izredni seji sešel Varnostni svet ZN-a. Ameriška veleposlanica pri tej organizaciji je dejala, da so ZDA "pripravljene storiti več".

Ameriška vojska je po ukazu predsednika Donalda Trumpa na vojaško letališče v Siriji, s katerega so po prepričanju Washingtona sirska vladna letala s kemičnim orožjem napadla mesto Kan Šejkun, izstrelila 59 manevrirnih raket tomahawk.

Sirska vojska je sporočila, da je v napadu umrlo šest ljudi, pozneje se je številka povišala na sedem. Sirski observatorij za človekove pravice, organizacija s sedežem v Veliki Britaniji, je medtem poročal, da naj bi bilo ubitih sedem sirskih vojakov, vključno s poveljnikom oporišča, sirska tiskovna agencija Sana pa je poročala še o devetih žrtvah med civilisti v bližnjih vaseh. Med njimi naj bi bili tudi štirje otroci.

Z ameriškega obrambnega ministrstva so sporočili, da ne morejo potrditi podatkov o žrtvah. Gre za prvi neposredni napad ZDA na sile sirske vlade od izbruha vojne v Siriji pred šestimi leti.



Nikki Haley: To je bil zelo odmerjen ukrep

Ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley je na izredni seji Varnostnega sveta, ki jo je predlagala Rusija, uradno pa zahtevala Bolivija, dejala, da so ZDA pripravljene izvesti dodatne aktivnosti.

"ZDA so sinoči izvedle zelo odmerjen ukrep. Pripravljeni smo storiti več, vendar upamo, da ne bo treba," je povedala na seji, ki je bila odprta za javnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Da je bil napad odmerjen, po besedah tiskovnega predstavnika Bele hiše Seana Spicerja meni tudi ameriški predsednik Trump, ki je napad odredil. Trump tudi meni, da ga je mednarodna skupnost dobro sprejela. Spicer je dodal, da so ZDA z napadom poslale "zelo jasno sporočilo". "Kot prvo in najpomembneje, da bi morala sirska vlada, Al Asadov režim, najmanj spoštovati sporazum, da ne bo uporabljala kemičnega orožja," je dejal Spicer.

Rusija ostro

Rusija je na seji medtem ameriški napad ostro obsodila. Namestnik ruskega veleposlanika pri ZN-u Vladimir Safronkov je dejal, da je napad "temeljil na vnaprej določeni krivdi Sirije". Safronkov je ponovil navedbe ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je dejanje označil za "agresijo na suvereno državo", in dodal, da je "šlo za kršitev mednarodnega prava na podlagi izmišljenih izgovorov".

Ruski predstavnik je kritiziral tudi preiskavo ZN-a in britanskemu veleposlaniku pri ZN-u Matthewu Rycroftu dejal, da se "bojijo prave neodvisne preiskave". Rycroft pa je dejal, da so napadi odmerjen odgovor na neverjetna dejanja, s čimer je mislil na torkov napad, v katerem je zaradi kemičnega orožja umrlo do 86 ljudi.

Sirska stran je večino letal umaknila

Sirski minister za informiranje je dejal, da je bil ameriški napad na letalsko oporišče "omejen" in "pričakovan", in dodal, da ne pričakujejo vojaškega stopnjevanja. Po poročanju televizijske postaje Al Majadin je sirska vojska iz oporišča še pred napadom umaknila večino svojih letal, navaja Reuters.

Guterres poziva k zadržanosti

Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres, ki se je zavzel za politično rešitev v Siriji, je medtem vse vpletene strani pozval k zadržanosti. "Glede na tveganje eskalacije pozivam k zadržanosti pri dejanjih, ki bi lahko poglobila trpljenje Sircev," je v izjavi zapisal Guterres. "Ti dogodki podpirajo moje prepričanje, da ni druge poti za rešitev konflikta kot politična," je še poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Trump: Al Asad je diktator

"Al Asad je pobil nemočne moške, ženske in otroke. Za številne je bila to počasna in surova smrt. V tem barbarskem napadu so bili okrutno umorjeni celo čudoviti dojenčki. Noben božji otrok ne bi smel nikoli trpeti takšnih grozot," je na Floridi, kjer je gostil kitajskega predsednika Ši Džinpinga, dejal Trump in dodal, da je preprečevanje širjenja kemičnega orožja v ključnem nacionalnem interesu ZDA.

Kot poroča BBC, je bila po navedbah ameriškega obrambnega ministrstva ruska stran o napadu obveščena vnaprej. Po navedbah ameriške strani so se predelom letališča, na katerem so ruski vojaki, izognili.

Po Trumpovih besedah ni nobenega dvoma o tem, da je Sirija uporabila prepovedano kemično orožje, kršila obveze Konvencije proti kemičnemu orožju in zanemarila pozive Varnostnega sveta.

"Številni poskusi spremembe Al Asadovega vedenja so dramatično propadli. Zaradi tega se begunska kriza povečuje, območje se destabilizira, kar ogroža ZDA in zaveznike. Vse civilizirane države pozivam, da se nam pridružijo v prizadevanjih za končanje klanja in prelivanja krvi v Siriji ter končanje terorizma v vseh oblikah," je dejal Trump, ki je sirskega voditelja označil za diktatorja in na koncu prosil za božji blagoslov ne le za Ameriko, ampak za ves svet.

V domnevno kemičnem napadu z živčnim plinom v torek v Kan Šejkunu je po poročanju Reutersa umrlo 70 ljudi, po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice pa 86 ljudi, med njimi 20 otrok. Krivdo za napad strani prelagajo druga na drugo. Zahod z ZDA na čelu odgovornost za domnevno kemični napad pripisuje sirskemu režimu predsednika Bašarja Al Asada, sirska stran, ki jo podpirata Rusija in Iran, pa krivdo pripisuje sirskim upornikom. Po njihovih zagotovilih so njihova letala zadela skladišče, kjer je Fronta Al Nusra, ki od januarja deluje kot del zavezništva Tahrir al Šam, skladiščila kemično orožje.

Trump hitro obrnil ploščo glede Al Asada

Kot ugotavlja analitik BBC-ja, gre za redko viden hiter preobrat v politiki do ene države. Ko je Trump prišel v Belo hišo, je namreč sirskega predsednika videl kot koristnega zaveznika v boju proti Islamski državi, potihnile so tudi prej glasne zahteve po spremembi na čelu sirske države. A domnevni kemični napad je Trumpov odnos do Sirije spremenil in po dveh dneh je ukazal napad, dodaja Jon Sopel.

ZDA poziva Rusijo, naj ohrani odprte kanale

Po ameriškem napadu je Rusija prekinila dogovor z ZDA o izogibanju incidentom v sirskem zračnem prostoru, ki sta ga državi podpisali leta 2015. Po poročanju ruske državne televizije je Rusija zahtevala tudi izredno zasedanje Varnostnega sveta. Rusko zunanje ministrstvo je ameriško vojaško operacijo označilo za "nepremišljeno".

Ameriško obrambno ministrstvo je Moskvo že pozvalo, naj ohrani odprte vojaške kanale za preprečevanje incidentov v Siriji. Poudarili so, da bi to koristilo vsem stranem, ki delujejo v zračnem prostoru nad to državo, da bi se izognili nesrečam in napačnim izračunom. Gre sicer za navadno telefonsko povezavo med ameriškimi častniki v operacijskem centru v Katarju in ruskimi častniki v Siriji, prek katere komunicirajo vsakodnevno. Odločitev Moskve, da prekine to komunikacijo, bi lahko dramatično povečala tveganje za pilote in kopenske sile vseh strani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

