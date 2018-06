ZDA: Po upokojitvi sodnika Kennedyja vrhovno sodišče še bolj v desno?

Republikance tokrat ne moti, da je volilno leto

28. junij 2018 ob 07:52

Washington

Konservativni vrhovni sodnik ZDA 81-letni Anthony Kennedy je v sredo predsednika Donalda Trumpa obvestil, da se namerava 31. julija upokojiti. Kennedy je sicer večkrat glasoval v nasprotju s pričakovanji konservativcev.

Trump je že napovedal začetek postopka iskanja zamenjave, zdaj pa ima možnost najvišje sodišče, ki z odločitvami ključno vpliva na ustroj ameriške družbe, narediti še bolj konservativnega. Kennedyja je na mesto vrhovnega sodnika leta 1987 predlagal republikanski predsednik Ronald Reagan, večinoma pa je bil zanesljivo na strani konservativcev.

Od 17 odločitev vrhovnega sodišča, ki so bile v zadnjem mandatu sprejete z izidom pet proti štiri, je Kennedy glasoval kot konservativni sodniki 14-krat. Nekajkrat pa je glasoval tudi v nasprotju z željami konservativcev. Leta 2015 je tako glasoval z liberalno manjšino pri odločitvi, ki je uzakonila poroke istospolnih parov, leta 1992 je potrdil pravico žensk do splava, leta 2016 pa je pomagal odpraviti teksaški zakon o omejitvi pravice do splava.

Na vrsti pravica do splava?

Splav je v ZDA dovoljen od odločitve vrhovnega sodišča v primeru Roe proti Wade iz leta 1973. Nasprotniki te pravice žensk so hoteli to odločitev od takrat naprej spremeniti, vendar niso imeli dovolj sodnikov na svoji strani. Potem ko bo Trump imenoval Kennedyjevega naslednika, jih bodo imeli.

Na drugi strani pa je Kennedy glasoval za odločitev sodišča leta 2010, ki je dovolila neomejeno doniranje velikih korporacij za politične kampanje.

Trump je Kennedyja označil za velikega sodnika in dejal, da mu bo našel dostojno zamenjavo. Uporabil naj bi stari seznam 25 imen, ki so mu ga sestavili že leta 2017, na katerem je bil tudi Neil Gorsuch, ki ga je Trump predlagal kot naslednika umrlega Antonina Scalie.

Republikanci obračajo ploščo

Po smrti Scalie je sicer njegovega naslednika predlagal že Trumpov predhodnik Barack Obama, a so republikanci takrat v volilnem letu v upanju na zmago svojega predsedniškega kandidata dejali, da senat vrhovnega sodnika ne bi smel potrjevati tik pred volitvami. Obamovega predloga Merricka Garlanda tako senat ni obravnaval, senatorji so počakali na Trumpov predlog, konservativnega Gorsucha, ki je bil nato tudi potrjen.

A tudi letošnje leto je volilno. Novembra želijo tako demokrati prevzeti večino v kongresu, zato vodja senatne večine republikanec Mitch McConnell napoveduje, da bodo o nasledniku glasovali že jeseni, tik pred volitvami. "Naši republikanski kolegi bi morali v senatu slediti pravilu, ki so ga sami postavili leta 2016, da se o kandidatu za vrhovno sodišče ne odloča v volilnem letu," je dejal vodja senatne manjšine, demokrat Charles Schumer iz New Yorka.

Vrhovne sodnike predlaga predsednik, potrjuje pa jih kongres. Trump je glede zdaj še neznanega predloga za Kennedyjevega naslednika dejal: "Moramo izbrati odličnega. Moramo izbrati takšnega, ki bo tam 40, 45 let." Nobenega dvoma naj ne bi bilo, da bo Trump predlagal sodnika oziroma sodnico, ki bo proti splavu, proti pravicam homoseksualcev, proti pravicam delavcev in da bo naklonjen korporacijam ter dostopu do orožja.

B. V.