ZDA: pravosodnega ministra Sessionsa pozivajo k odstopu

FBI začenja preiskavo o ruskem vmešavanju v ameriške volitve

2. marec 2017 ob 08:25

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški pravosodni minister Jeff Sessions dobiva pozive k odstopu zaradi lanskih stikov z ruskim veleposlanikom, senat je medtem potrdil Ryana Zinkeja za novega zunanjega ministra.

Ameriška vlada je potrdila, da se je Sessions v času predsedniške kampanje Donalda Trumpa kot senator sešel z ruskim veleposlanikom Sergejem Kisljakom. Na januarskem zaslišanju ob nastopu ministrske funkcije informacij o svojih stikih z ruskim diplomatom ni razkril. Med preteklim letom je Sessions opravil uradna srečanja s 25 tujimi veleposlaniki, poroča BBC.

Sessions odgovarja, da se "ni nikoli srečal z ruskimi diplomati, da bi se pogovarjal o predsedniški kampanji". Ruski veleposlanik zadeve ni komentiral. Februarja je moral z mesta svetovalca za nacionalno varnost odstopiti Michael Flynn, ki Bele hiše ni obvestil o svojih pogovorih z ruskim veleposlanikom med kampanjo.

Voditeljica demokratske manjšine v ameriškem predstavniškem domu Nancy Pelosi je Sessionsa obtožila laži pod prisego in zahtevala njegov odstop. Preostali demokrati zahtevajo, naj Sessions odstopi z mesta nadzornika FBI-jeve preiskave o domnevnem ruskem vmešavanju v ameriške volitve, ki ga zaseda kot generalni državni tožilec. Novica o Sessionsovih stikih z Rusijo je prišla na dan prav v trenutku, ko se je odbor ameriškega kongresa strinjal z izvedbo preiskave.

Preiskava ruskega vmešavanja v volitve

Vodilni člani obeh strank so se medtem uskladili glede parametrov preiskave. Med drugim bodo preiskali rusko kibernetsko delovanje, povezave med Rusijo in člani ameriških volilnih štabov ter morebitne tajne informacije, ki so ušle izpod nadzora. Ameriški mediji so poročali, da so bili člani Trumpove administracije med predsedniško kampanjo v stikih s sodelavci ruske obveščevalne službe, kar pa je Trump zanikal.

Zinke novi notranji minister

Ameriški senat je z 68 glasovi za in 31 proti potrdil novega notranjega ministra ZDA, 55-letnega Ryana Zinka, ki je s tem dobil nadzor nad javnimi zemljišči v ZDA, vključno z nacionalnimi parki. Zinke je napovedal, da bo v svojem mandatu med drugim poskrbel za okoli 12 milijard dolarjev vredno obnovo narodnih parkov ZDA, česar so po njegovem mnenju zelo potrebni. Zinke je bil v preteklosti pripadnik posebnih enot ameriške mornarice Tjulnjev.

Senat je doslej potrdil 16 od 22 kabinetnih položajev v novi ameriški administraciji pod Trumpovim vodstvom. Potrditi morajo še ministra za stanovanja in urbani razvoj, ministra za kmetijstvo, ministra za delo, nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti in trgovinskega predstavnika ZDA, ki ob Trumpovi želji po spreminjanju vseh mednarodnih trgovinskih sporazumov ne bo imel preprostega dela.

J. R.