ZDA pred Trumpovim obiskom sklepajo milijardne posle s Savdsko Arabijo

Trump bo obiskal še Izrael in Vatikan ter se udeležil vrhov v Bruslju in na Siciliji

13. maj 2017 ob 16:09

Washington - MMC RTV SLO/Reuters

ZDA so tik pred koncem sklenitve niza dogovorov o prodaji orožja Savdski Arabiji, skupno vrednih več kot 91 milijard evrov (100 milijard dolarjev), navaja eden od visokih uradnikov Bele hiše.

Po besedah neimenovanega uradnika bi lahko vsi ti posli v prihodnjih desetih letih presegli vrednost 300 milijard dolarjev. Savdska Arabija namerava močno okrepiti svojo obrambo. "Smo v zaključni fazi pogovorov," je dejal uradnik. Sklepanje dogovorov sovpada z obiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Savdski Arabiji, ki bo prva postaja njegove prve turneje po svetu po izvolitvi.

Reuters je že pretekli teden poročal, da si Washington pred Trumpovim obiskom prizadeva za sklenitev več deset milijard evrov vrednih poslov, nekateri med njimi so novi, drugi pa so predmet pogovorov že dlje časa.

ZDA so sicer že desetletja glavna dobaviteljica vojaške opreme in orožja Savdski Arabiji, od bombnikov F-15 do različnih nadzornih sistemov, skupno vrednih več deset milijard evrov. Ena od Trumpovih obljub je, da bo poživil ameriško gospodarstvo s krepitvijo industrije.

Najnovejši orožarski posli med drugim vključujejo prodajo ameriškega orožja, ladij, bojnih letal in opreme za mornarico.

Velika pričakovanja od Trumpovega obiska

Trumpa med obiskom, ki ga bo začel 19. maja, čakajo trije večji dogodki: niz srečanj s savdskimi uradniki, ločena srečanja z voditelji in kosilo z arabskimi in muslimanskimi voditelji. Kot poroča Reuters, je povabljenih 56 ljudi, glavna tema razprave pa bo boj proti ekstremizmu in nezakonitemu financiranju. Na dnevnem redu bodo tudi razmere v Jemnu.

Ameriški mornariški poveljniki so Iran obtožili, da z "nadlegovanjem" bojne ladje v Hormuški ožini ogroža mednarodni navigacijski sistem. Voditelji arabskih držav so optimistični glede Trumpovega obiska, saj v njem vidijo močnega voditelja in podpornika v svojem nasprotovanju proti Iranu.

Trump bo poleg Savdske Arabije obiskal še Izrael in Vatikan, v Bruslju se bo udeležil vrha Nata, na Siciliji pa srečanja držav G7.

K. T.