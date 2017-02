Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pereza podpira krog okoli nekdanjega predsednika Baracka Obame. Foto: EPA Ellison, ki je prvi musliman, izvoljen v ameriški kongres, predstavlja bolj liberalno vejo demokratske stranke. Foto: EPA Stranko je med tridnevnim zasedanjem v Atlanti nagovorila tudi Hillary Clinton. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ZDA: Razdeljeni demokrati izbirajo novega vodjo

Največ možnosti pripisujejo Tomu Perezu in Keithu Ellisonu

25. februar 2017 ob 16:00

Atlanta - MMC RTV SLO/Reuters

Ameriška demokratska stranka, ki je v zadnjih letih doživela več hudih udarcev,- najprej je izgubila večino v obeh domovih kongresa, potem pa je njena kandidatka Hillary Clinton izgubila še na novembrskih predsedniških volitvah, izbira novo vodstvo.

447 članov nacionalnega odbora je zbranih v Atlanti, kjer bodo med sedmimi kandidati izbrali novega vodjo. Kot navaja Reuters, so tokratne strankarske volitve ene najbolj tekmovalnih v zadnjih desetletjih.

Perez ali Ellison?

Največ možnosti med sedmimi kandidati pripisujejo nekdanjemu ministru za delo v času Baracka Obame Tomu Perezu in Keithu Ellisonu, članu predstavniške doma iz Minnesote, ki ga podpirajo bolj liberalni člani stranke, kot sta Bernie Sanders in Elizabeth Warren. Kandidati so še župan South Benda Pete Buttigieg, vodja demokratske stranke v Idahu Sally Boynton Brown, odvetnik Peter Peckarsky in aktivista Jehmu Greene in Sam Ronan. Vsi kandidati so napovedali, da se bodo v primeru izvolitve osredotočili na reorganizacijo stranke od spodaj navzgor.

Perez in Ellison poosebljata ideološki razkol med strankarskim establišmentom in progresivno linijo stranke; gre za nadaljevanje razkola iz časa preliminarnih volitev, ko sta se za demokratsko predsedniško nominacijo borila Hillary Clinton in Bernie Sanders. Demokrati upajo, da se bodo razlike znotraj demokratskih vrst z novim vodstvom umirile in da bo stranka združila moči v nasprotovanju politiki republikanskega predsednika Donalda Trumpa.

Če nihče od kandidatov ne bo osvojil večine v prvem krogu, kar je zaradi velikega števila precej verjetno, se bo glasovanje nadaljevalo, dokler eden od kandidatov ne bo prejel večine glasov. V skladu s pravili po dveh krogih izpade kandidat, ki je osvojil najmanj glasov.

Stranka je v zadnjih letih doživela hud padec. Potem ko so demokrati leta 2011 izgubili večino v predstavniškem domu, so leta 2015 izgubili večino še v senatu. Še dodatno je stranko lani junija zamajal odstop predsednica stranke Debbie Wasserman Schultz, ki je odstopila, potem ko je v javnost pricurljalo 20.000 elektronskih sporočil demokratske stranke, ki so nakazovali, da so v stranki skušali očrniti tekmeca Hillary Clinton Bernieja Sandersa. Največji udarec pa so doživeli na novembrskih predsedniških volitvah, ko je Trump v nasprotju z napovedmi premagal Clintonovo.

K. T.