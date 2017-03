ZDA razmišljajo tudi o vojaškem posredovanju proti Severni Koreji

Tillerson na prvi azijski turneji

17. marec 2017 ob 12:40

Seul - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Strateškega potrpljenja s Severno Korejo je konec, je med obiskom v Seulu dejal ameriški državni sekretar Rex Tillerson in pojasnil, da je ena od možnosti tudi vojaško posredovanje.

"Politike strateškega potrpljenja je konec," je na novinarski konferenci z južnokorejskim zunanjim ministrom Yun Byung Sejem dejal Tillerson.

"Razmišljamo o novem nizu diplomatskih, varnostnih in ekonomskih ukrepov. Vse opcije so na mizi," je zatrdil ameriški zunanji minister, ki je pred tem obiskal demilitarizirano območje na meji med Južno in Severno Korejo,

Ena od možnosti je tudi vojaško posredovanje proti jedrsko oboroženi državi. "Vsekakor si ne želimo, da bi prišlo do vojaškega spora. Če bodo zvišali grožnjo svojega oborožitvenega programa na raven, ki po našem prepričanju terja ukrepanje, potem je ta opcija na mizi," je bil odločen Tillerson.

Odmik od politike Obame

Njegove izjave pomenijo jasen odmik od politike prejšnje ameriške administracije pod vodstvom Baracka Obame, ki se ni hotela ukvarjati s Severno Korejo, dokler se ta ne bi trdno zavezala jedrski razorožitvi.



Tillerson je na prvi turneji po Aziji v vlogi ameriškega zunanjega ministra. V sredo je v Tokiu povedal, da 20 let trajajoča prizadevanja za jedrsko razorožitev Severne Koreje niso prinesla rezultata. Napovedal je nov pristop, pri čemer pa se ni spuščal v podrobnosti.

Severna Koreja si že dolgo prizadeva postati jedrska sila. Prvi podzemni jedrski poskus v znak kljubovanja mednarodni skupnosti je izvedla leta 2006. Sledili so še štirje poskusi, od tega dva lani.

Tillerson je prepričan, da Severni Koreji ne bi smeli dopustiti, da ohrani zdajšnjo raven tehnologije orožja. "S tem bi Severna Koreja ostala z znatnimi zmogljivostmi, ki bi predstavljale resnično grožnjo," je dejal.

G. V.