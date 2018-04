ZDA: Razneslo motor letala; junaška pilotka uspešno zasilno pristala

Ob eksploziji umrla ena potnica

18. april 2018 ob 17:22

Philadelphia - MMC RTV SLO, STA

Letalo boeing 737 ameriške letalske družbe Southwest, ki je bilo na poti iz New Yorka v Dallas, je v torek zasilno pristalo v Philadelphii, potem ko je kmalu po vzletu razneslo levi motor.

Deli motorja so razbili eno izmed letalskih oken, da je eno od potnic skoraj posesalo iz letala. Sopotnikom jo je uspelo potegniti nazaj v kabino, a je pozneje za posledicami poškodb umrla.

Eksplozija je nastala na višini približno 10.000 metrov, nato pa je začelo letalo hitro izgubljati višino, dokler ga pilotka ni stabilizirala na višini okoli 3.000 metrov.

Pri eksploziji motorja se je razbilo okno, zračni pritisk pa je Jennifer Riordan, mater dveh otrok in bančno direktorico Wells Farga, skoraj izsesal iz letala, a so jo sopotniki povlekli nazaj, dokler se pritisk v kabini in zunaj ni izravnal. Žal je bilo že prepozno in za Riordanovo je bilo usodnih nekaj delov razpadajočega motorja.

Preplašeni potniki so se že začeli poslavljati od svojcev, ker so bili prepričani, da ne bodo preživeli, posadka pa jim je naročila, naj se pripravijo na trk, a je pilotki uspel varen pristanek. Potniki in člani posadke so letalo zapustili sami.

Iz bolnišnice so pozneje sporočili, da je ponesrečenka podlegla poškodbam in tako glede na podatke Nacionalnega odbora za varnost v transportu (NTSB) postala prva žrtev nesreče večjega potniškega letala v ZDA od leta 2009.

Junaška pilotka

Preiskava nesreče letala, na katerem je bilo 143 potnikov in pet članov posadke, že poteka, uvodna ugibanja preiskovalcev pa kažejo v smer izrabe materiala motorja boeinga 737, ki je bil že krepko v letih.

Iz Southwesta so sporočili, da se je posadka v izrednih razmerah odzvala učinkovito in profesionalno. Še posebnih pohval za svoje "jeklene živce" je bila deležna 56-letna pilotka Tammie Jo Shults, nekdanja vojaška pilotka in ena prvih ženskih pilotk ameriške vojne mornarice in prva, ki je pilotirala mornariško lovsko letalo F/A-18 hornet.

Kot so pozneje povedali potniki, je Shultseva, nova ameriška junakinja, pri celotni drami v zraku ohranila mirne živce in z letalom varno pristala, nato pa prišla osebno preverit v kabino, kako je s potniki.

Shultsevo že primerjajo s slavnim pilotom družbe US Airways Sullyjem Sullenbergom, ki je leta 2009 s potniškim letalom pristal na reki Hudson, potem ko so mu gosi med letom uničile motor. Potniki poročajo, da je bila Shultsova "hladna kot špricer", ko je kontroli leta poročala o manjkajočem motorju in težavah, medtem pa mirno vodila letalo proti tlom.

Na posnetkih nadzornega stolpa, ki jih je objavil NBC, je slišati Shultsovo, kako sporoča, da jim del letala "očitno manjka", zato bo morala "malce upočasniti". Na vprašanje, ali na letalu gori, pa: "Ne, a sporočili so mi, da je luknja, skozi katero je nekdo padel."

Otroške želje po letenju

Shultseva je vojaška pilotka hotela postati že od otroštva, ki ga je preživljala v bližini zračnega oporišča v Novi Mehiki. Pot do pilotske kabine vojaškega letala je bila težavna, saj je uvodoma niso jemali resno, vendar je ostala trmasta in prepričana, da ji sanj ne bodo preprečili samo zato, ker je ženska.

Med službovanjem v vojski je srečala soproga, prav tako pilota, ki ji je pomagal pri napredovanju kariere, danes pa je prav tako kot ona pilot pri družbi Southwest.

Težave že v soboto

Southwest je sicer imel težave z enim izmed svojih potniških letal že v soboto. Letalo, ki je bilo na poti iz Fort Lauderdala na Floridi proti New Orleansu, je zajela huda nevihta in pilot je moral poskus pristanka opustiti.

Pilot naj bi manevriral s plovilom med nevihtnimi oblaki, preden je odnehal in letalo usmeril proti Panama Cityju na Floridi. Potniki so prišli na cilj s štirimi urami zamude.

