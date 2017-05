ZDA se nagibajo k napotitvi dodatnih 3.000 vojakov v boj s talibani

Konec aprila so afganistanske in ameriške posebne enote ubile vodjo t. i. Islamske države v Afganistanu Abdula Hasiba. V napadu je po navedbah ameriške vojske umrlo 35 borcev IS-ja in več višje rangiranih poveljnikov. Hasibovo smrt je že predtem sporočil afganistanski predsednik Ašraf Gani. Ameriške sile so marca okrepile operacije proti IS-ju v Afganistanu, pretekli mesec pa so na omrežje rovov in jam, ki jih uporablja IS v Nangarharju na meji s Pakistanom, odvrgle tudi največjo nejedrsko bombo na svetu. Nekdanji afganistanski predsednik Hamid Karzaj je ameriški napad s to bombo označil za "nečloveško in najbrutalnejšo zlorabo naše države za prizorišče preizkusov novih in nevarnih orožij," Foto: Reuters