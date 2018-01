ZDA (še) ne bodo odstopile od jedrskega sporazuma z Iranom

ZDA osamljene v kritikah sporazuma

12. januar 2018 ob 14:41

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump se je odločil še naprej spoštovati jedrski sporazum z Iranom, a naj bi najverjetneje sprejel nove sankcije zoper iranska podjetja in posameznike.

Kot so po poročanju BBC-ja dejali predstavniki ameriških oblasti, bo Trump predvidoma določil rok za kongres in evropske zaveznike za spremembe dogovora, sicer bodo ZDA od njega odstopile.

Trump je v času predsedniške kampanje ostro kritiziral dogovor, od katerega pa tudi po letu dni predsednikovanja ni odstopil. Oktobra je sicer sporazum razglasil za "enega najslabših in enostranskih dogovorov, ki so jih ZDA kadar koli sprejele". Iran po njegovih besedah sporazum krši. Evropske države pa medtem pravijo, da je sporazum ključen za mednarodno varnost in da ga Iran spoštuje. Da Teheran v celoti spoštuje sporazum, pravi tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo.

Zaradi sporazuma med Iranom in šestimi državami (petimi članicami Varnostnega sveta in Nemčije), ki omejuje iranski jedrski program, so se dolgoletne sankcije proti Iranu omilile, ne pa povsem ukinile. Trump pa naj bi zdaj sprejel dodatne sankcije zoper iranska podjetja in posameznike.

ZDA ohranjajo ločene sankcije, ki jih utemeljujejo z očitki o terorizmu, kršitvah človekovih pravic in razvoja balističnih raket. Mednarodne sankcije so sicer odrezale iransko centralno banko od mednarodnega finančnega sistema in uvedle kazni za nakup iranske nafte.

Trump si želi, da bi spremembe sporazuma vključevale določilo, da lahko Mednarodna agencija za jedrsko energijo dostopa do iranskih vojaških oporišč in da sporazum obsega tudi iranski balistični raketni program.

Evropa podpira sporazum

Medtem so se v četrtek zunanji ministri Velike Britanije, Francije in Nemčije ter zunanjepolitična predstavnica EU-ja sestali z iranskim kolegom Mohamadom Džavadom Zarifom v Bruslju, kjer so potrdili zavezanost sporazumu, ki ga podpirata še Rusija in Kitajska.

"Sporazum deluje, izpolnjuje svoj glavni cilj, torej nadzor nad iranskim jedrskim programom," je dejala zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini. Poudarila je, da je "enotnost mednarodne skupnosti ključna za ohranitev sporazuma, ki deluje, zaradi katerega je svet varnejši in ki preprečuje potencialno tekmo v jedrskem oboroževanju v regijji". "Pričakujemo, da bodo vse strani še naprej v celoti uveljavljale ta sporazum," je še dejala Federica Mogherini.

Britanski zunanji minister Boris Johnson je ZDA pozval, naj se domislijo boljše alternative. Iranski minister Zarif pa je opozoril, da je iransko spoštovanje sporazume odvisno od ameriškega spoštovanja istega dokumenta.

ZDA in EU pa Iran obtožujeta, da krši resolucijo Varnostnega sveta 2231 s svojimi preizkusi balistične tehnologije. Resolucija Iran poziva, naj ne izvaja dejavnosti, povezanih z balističnimi raketami, ki lahko nosijo jedrske konice. Iran odgovarja, da rakete, ki jih je preizkusil, niso zasnovane tako, da bi nosile takšne konice, in vztraja, da je njegov jedrski program povsem miroljuben.

Kljub zaskrbljenosti glede balističnega programa in domnevne podpore Irana nedržavnim akterjem na Bližnjem vzhodu pa evropski ministri menijo, da bi morali ta vprašanja ločiti od vprašanja jedrskega sporazuma.

B. V.