ZDA: Tudi nedeljska pogajanja neuspešna, vladne agencije ostajajo zaprte

Novo glasovanje predvideno za opoldne

22. januar 2018 ob 08:07

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

V ZDA bo po neuspelih nedeljskih pogajanjih o predlogu zakona za financiranje dela agencij zvezne vlade in posledičnega zaprtja javnih institucij več sto tisoč javnih uslužbencev ostalo doma.

Rok za potrditev predloga je bil ob šestih zjutraj po srednjeevropskem času v soboto oziroma ob polnoči v petek po vzhodnoameriškem, pogajanja so se nadaljevala tudi še v nedeljo, a demokratski in republikanski senatorji niso našli skupnega jezika. Novo glasovanje o predlogu je napovedano za danes opoldne.

Demokratski in republikanski senatorji so se, kar je zelo redko, zbrali na zasedanju konec tedna, da bi skušali doseči dogovor, a se je razprava vrtela predvsem okrog medsebojnega obtoževanja, poroča BBC.

Demokrati želijo, da bi bil v predlog o financiranju paketno vključeno tudi vprašanje t. i. sanjačev, 700.000 priseljencev brez ustreznih dokumentov, ki so v ZDA prišli še kot otroci oziroma mladoletniki s starši ali skrbniki (gre za t. i. program DACA), republikanci pa vztrajajo, da ni mogoče doseči dogovora, dokler so zvezni uradni zaprti. Na drugi strani želijo republikanci financiranje varnosti na meji, med drugim tudi glede predlaganega zidu na meji z Mehiko, reformo glede priseljencev in povečanje vojaškega proračuna.

Sprva je bilo predvideno, da bodo senatorji o najnovejšem predlogu glasovali v nedeljo ob 21.30 po krajevnem času, a je bilo potem prestavljeno na ponedeljek opoldne, je sporočil vodja republikancev v senatu Mitch McConnell.

Ni jasno, kdo je na neplačanem dopustu

Trenutno stanje pomeni, da bodo številni javni uslužbenci do sklenitve ostali doma, ni pa čisto jasno, kdo od njih je na neplačanem dopustu in kdo ne. Za predlog mora v 100-članskem senatu glasovati 60 senatorjev, republikanci imajo 51 senatorjev, zato za potrditev proračuna potrebujejo tudi glasove demokratov.

Gre za prvo takšno "zaprtje", ko ima ena od strank (republikanci) večino v obeh domovih kongresa. Nazadnje je sicer (demokratska Obamova) vlada doživela takšno "zaprtje" oktobra 2013, trajalo je 16 dni, vendar pa je okoli 800.000 zveznih uslužbencev po dveh tednih neplačanega prisilnega dopusta dobili ves denar nazaj. Takrat je to državo stalo 2 milijardi dolarjev, poroča BBC. Vse nujne vladne službe so medtem delovale nemoteno.

Kongres bi moral proračun sprejeti do 1. oktobra lani, ko se je začelo novo fiskalno leto, kar pa se ni zgodilo.

K. T.