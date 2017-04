ZDA v Južni Koreji nameščajo protiraketni sistem THAAD

Napetosti med Severno Korejo in ZDA rastejo

26. april 2017 ob 16:48

Washington, Seul - MMC RTV SLO/Reuters/STA

ZDA so začele na območju Južne Koreje nameščati dele protiraketnega sistema THAAD, Kitajska odločitvi nasprotuje. V ZDA se predsednik Donald Trump glede severnokorejskega vprašanja sestaja s senatorji.

Odnosi med Washingtonom in Pjongjangom postajajo vse bolj ostri. ZDA so proti Korejskemu polotoku poslale bojne ladje z letalonosilko Carl Vinson, ena izmed podmornic je že prispela v Južno Korejo. Medtem je Severna Koreja ob včerajšnji 85-letnici po besedah voditelja Kim Džong Una izvedla "največje vojaške vaje v svoji zgodovini", v katerih je na vzhodni obali države iz artilerijskih topov izstrelila več kot 300 izstrelkov.

ZDA in Južna Koreja sta medtem v odgovor na severnokorejsko grožnjo izstrelitve novih balističnih raket začeli postavljati protiraketni sistem THAAD, za postavitev katerega sta se državi sicer dogovorili že v preteklosti, marca pa so v Južno Korejo prispeli prvi gradniki tega sistema.

"Južna Koreja in ZDA si v odgovor na napredujočo severnokorejsko jedrsko in raketno grožnjo prizadevata za zagotavljanje zgodnje operativne sposobnosti sistema THAAD," je v izjavi sporočilo obrambno ministrstvo Južne Koreje in naznanilo skupne vojaške vaje južnokorejske in ameriške mornarice konec meseca.

Protesti proti postavitvi

Na jugu Južne Koreje, 250 kilometrov od Seula, je prihod zabojnikov z opremo za THAAD pričakalo več sto protestnikov, ki so se zbrali zaradi bojazni pred negativnimi učinki THAAD-a na okolje. Protestniki so v transportne konvoje metali plastenke vode, med njimi in policijo je prišlo tudi do izgredov, v katerih je bilo deset ljudi poškodovanih.

Kitajsko nestrinjanje

Medtem se Kitajska ne strinja s postavitvijo THAAD-a na ozemlju Južne Koreje, saj ga razume kot grožnjo lastnim varnostim interesom. Sistem naj bi okrnil kitajske raketne sposobnosti. V Pekingu še pravijo, da sistem ruši regionalno in s tem varnostno ravnovesje. Kitajska vlada je zaradi protiraketnega sistema proti Južni Koreji uvedla številne gospodarske sankcije, vključno s prepovedjo skupinskih turističnih obiskov.

Predsedniške volitve v Južni Koreji

Nekateri kandidati za predsednika Južne Koreje ostro kritizirajo postavljanje THAAD-a pred volitvami 9. maja. Poteza naj bi bila "zelo neustrezna", saj naslednji vladi onemogoča sodelovanje pri odločanju glede tega spornega sistema, je sporočil Park Kvang On, tiskovni predstavnik predsedniškega kandidata Mun Džae Ina.

V Washingtonu se na temo Severne Koreje ameriški predsednik Donald Trump danes sestaja z ameriškimi senatorji in pristojnimi ministri. Med njimi bosta tudi zunanji in obrambni minister, Rex Tillerson in James Mattis.

J. R.