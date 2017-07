ZDA v "prijateljskem ognju" ubile 16 policistov

Najsilovitejši zračni napadi v Afganistanu po 2012

22. julij 2017 ob 15:45

Kabul - MMC RTV SLO

Ameriške letalske sile so v petek izvedle letalski napad v afganistanski provinci Helmand. Cilj napada je bila vas, kjer naj bi se zadrževali pripadniki talibanov, a je bilo nazadnje v t. i. prijateljskem ognju ubitih 16 afganistanskih policistov, ki so vas pol ure predtem zavzeli od talibanov.

Napad v okrožju Gerešk v provinci Helmand, kjer večje dele obvladujejo talibani, sta potrdila tako predstavnik policije Salam Afgan kot tudi guverner province. Kot vzrok navajajo "šum v komunikaciji".

Na napad so se odzvali tudi pri Natovi misiji v Afganistanu. Potrdili so, da so bili med ameriško operacijo v letalskem napadu ubiti pripadniki afganistanskih sil, ki so se zadrževali na območju, še dva policista pa sta bila ranjena.

"Med s strani ZDA podprto operacijo afganistanskih sil so bili v zračnih napadih ubiti pripadniki zavezniških afganistanskih sil, zbranih v kompleksu. Izvedena bo preiskava, da bi ugotovili specifične okoliščine, ki so pripeljale do tega incidenta," so dejali in svojcem izrazili sožalje.

V petih dneh 50 napadov

ZDA so sicer edina država, ki izvaja letalske napade v Afganistanu, ti pa so zdaj najbolj siloviti po letu 2012, ko je bilo v državi skoraj desetkrat več ameriških vojakov. Po navedbah Billa Salvina, predstavnika koalicijskih sil v Afganistanu, so ZDA v zadnjih petih dneh v Helmandu izvedle več kot 50 zračnih napadov. Junija so ZDA s 1.634 zračnimi napadi presegle celotno lanskoletno število zračnih napadov v Afganistanu.

Do incidenta prihaja v času, ko se ameriška administracija in Natove zaveznice pripravljajo na razporeditev več tisoč dodatnih vojakov v Afganistanu. Helmand je že vse od leta 2001, ko so ZDA začele operacijo v Afganistanu kot povračilo za napade 11. septembra najsmrtonosnejša provinca tako za tuje kot za afganistanske sile.

Od mednarodnega (pretežnega) umika leta 2014 so talibani pospešeno zasedli ozemlje po celotni provinci, v vladnih rokah ostajata samo še prestolnica province Laškar Gah in gospodarsko središče Gerešk.

K. S.