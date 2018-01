ZDA: Vladne agencije ostale brez denarja za delo

Medsebojna obtoževanja za blokado

20. januar 2018 ob 09:01,

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 16:26

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ker je v ameriškem senatu predlog zakona za financiranje dela agencij zvezne vlade do 16. februarja podprlo premalo senatorjev, je vlada ostala brez potrebnega denarja za normalno delo.

V senatu je tako sinoči za nadaljevanje razprave in prehod na glasovanje o predlogu zakona za začasno nadaljevanje financiranja dela agencij zvezne vlade glasovalo 50 senatorjev, 48 pa jih je bilo proti, za uspeh pa je bilo potrebnih 60 glasov.

Rok za potrditev predloga je bil ob šestih zjutraj po srednjeevropskem času v soboto oziroma ob polnoči po vzhodnoameriškem. Gre za prvi primer blokade dela vlade v ameriški zgodovini, ko ista stranka (republikanci) nadzoruje tako kongres kot Belo hišo. Trumpova administracija medtem krivi demokrate in jih obtožuje, da so blokado vlade povzročili z "neodgovornimi zahtevami".

Zataknilo se je pri "sanjačih"

Predstavniški dom je svoj predlog potrdil dovolj zgodaj, zataknilo pa se je v senatu, kjer so demokrati zahtevali, da se reši vprašanje t. i. sanjačev, 700.000 priseljencev brez ustreznih dokumentov, ki so v ZDA prišli še kot otroci oziroma mladoletniki s starši ali skrbniki. V času predsednika Baracka Obame je bil sprejet in pozneje podaljšan odlog izgona iz države, zdajšnja administracija pa želi te ljudi kljub njihovemu večdesetletnemu bivanju v ZDA izgnati iz države.

Neposredna pogajanja med Donaldom Trumpom in vodjo demokratov v senatu Charlesom Schumerjem glede tega vprašanja so se končala brez preboja. Trump tako za blokado vlade krivi demokrate, Schumer pa nasprotno meni, da je kriv Trump, ki je zavrnil dva kompromisna predloga in "ni pritisnil na svojo stranko v kongresu", poroča BBC. Dejstvo je, da so imeli demokrati v pogajanjih za nadaljevanje začasnega financiranja vlade edini vzvod moči, da rešijo usodo t. i. sanjačev.

Trump: "Demokrate bolj skrbijo prebežniki kot vojska"

Trump se je na svoj način odzval na izid glasovanja. "Demokrate veliko bolj skrbijo nezakoniti prebežniki kot naša velika vojska ali varnost na naši nevarni južni meji," je tvitnil zjutraj in dodal, da bi demokrati z lahkoto sprejeli dogovor, a so se namesto tega odločili za blokado. Po njegovem mnenju bi v letu 2018 potrebovali več republikancev za preboj skozi vso zmešnjavo.

Republikanci namreč po poročanju BBC-ja zahtevajo financiranje za mejni nadzor, vključno z gradnjo zidu, več sredstev za vojsko in reforme na področju priseljevanja. Da bi omehčali demokrate, so v svoj program vključili tudi šestletno podaljšanje programa posebnega zdravstvena zavarovanja za otroke in družine z manjšimi dohodki, a demokrati zahtevajo podaljšanje programa za nedoločen čas.

Bela hiša: Demokrati so zgube

Trump je že pred izidom glasovanja na družbenem omrežju Twitter zapisal, da demokrati onemogočajo vlado, ker želijo zmanjšati uspeh njegove davčne reforme, tiskovna predstavnica Bele hiše pa jih je označila za "obstrukcionistične zgube". Iz Bele hiše še sporočajo, da so demokrati postavili politiko nad nacionalno varnost, nad vojaške družine in nad otroke.

Glede na izkušnje s preteklimi podobnimi blokadami vlade se bosta obe stranki nekaj časa verbalno obstreljevali, ob tem pa spremljali, kako se bo obračalo javno mnenje.

Velike škode za zdaj še ne bo, saj ob koncih tedna vladne službe ne delajo in se delo vlade tako rekoč začne šele v ponedeljek. Ključne vladne službe bodo sicer delovale naprej, pokojnine bodo prihajale, za veterane naj bi bilo poskrbljeno, za aktivne vojake tudi, zapori bodo obratovali, velik del vladnih uslužbencev pa bo delal brez plače v pričakovanju, da jim jo bo kongres zagotovil za nazaj kot vedno doslej.

Zadnja blokada pred petimi leti

Nazadnje je vlada doživela takšno "zaprtje" oktobra 2013, vendar pa so vsi zvezni uslužbenci po dveh tednih neplačanega prisilnega dopusta dobili ves denar nazaj. Vse nujne vladne službe so medtem delovale nemoteno.

Najslavnejša blokada ameriške vlade se je zgodila leta 1996 v času predsednikovanja Billa Clintona. Financiranje vlade so takrat prekinili republikanci in utrpeli nekaj malega politične škode, republikanci pa so z blokado vlade pogosto grozili v času Baracka Obame.

Težave z rednimi letnimi proračuni

Ameriški kongres že leta ni sposoben potrditi rednega letnega proračuna in vlado ohranja pri življenju z začasnimi podaljški. Včasih za kakšen teden, drugič za mesec ali dlje.

Trump je moral odpovedati za konec tedna napovedano slavje ob obletnici inavguracije na Floridi. Bela hiša je sporočila, da je pot na Florido odpovedana, dokler se ne uredi vprašanje financiranja vlade. Trump je organiziral veliko prireditev za podpornike, ki so odšteli 100.000 dolarjev za udeležbo.

B. V., J. R.