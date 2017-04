ZDA: Nunes odstopil s čela kongresne preiskave o ruskem vmešavanju v volitve

Demokrat Schiff: Odstop omogoča svež začetek dela odbora

6. april 2017 ob 16:52

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Vodja odbora za obveščevalne dejavnosti predstavniškega doma Devin Nunes je začasno odstopil s položaja vodje kongresne preiskave o domnevnem ruskem vmešavanju v ameriške volitve.



Zdaj bo sam deležen preiskave pri kongresnem odboru za etiko, in sicer ta preiskuje trditve, da je republikanec razkril zaupne podatke. Nunes je obtožbe označil "za v celoti napačne" in "politično motivirane."

Na čelu preiskave ga bo nadomestil Mike Conaway, poroča BBC. Predsednik predstavniškega doma Paul Ryan je dejal, da podpira Nunesovo odločitev in da mu zaupa. Ob tem je dejal, da si Nunes močno želi pokazati odboru za etiko, da je sledil in upošteval vse zakone in predpise.

Kot je dejal Nunes, se je za začasen umik odločil, potem ko je "več levičarskih aktivističnih skupin pri odboru za etiko vložilo obtožbe proti meni". Ob tem je dejal, da bo še naprej opravljal druge obveznosti, ki jih ima kot predsednik odbora.

Demokrati so večkrat kritizirali njegovo vodenje preiskave, ki med drugim preiskuje tudi možne povezave med volilno kampanjo predsednika Donalda Trumpa in Moskvo.

Nunesov odstop je pozdravil tudi glavni demokrat v odboru za obveščevalne dejavnosti Adam Schiff, ki je dejal, da to omogoča "svež začetek" za delo odbora.

K. T.