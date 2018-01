ZDA zadržale več kot polovico sredstev za pomoč Palestini

Guterres: Ne gre za palestinski denar

17. januar 2018 ob 10:39

Washington - MMC RTV SLO, STA

ZDA Agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) od namenjenih 125 milijonov do nadaljnjega ne bodo nakazale 65 milijonov dolarjev.

Kot je sporočila tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert, bodo ZDA agenciji letos za zdaj nakazale le 60 milijonov dolarjev. Dokler ne bodo sprejete nekatere reforme, jih bo Washington zadržal 65. Zatrdila je, da namen zadržanja ni v kaznovanju Palestincev oziroma ni nekakšen pritisk na njihove voditelje, ampak ukrep za reforme in z željo, da druge države za agencijo prispevajo več.

"Želimo, da se izkažejo druge države, v bistvu države, ki kritizirajo ZDA zaradi njihovega stališča do Palestincev," je dejala in navedla države, ki so proti odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa za priznanje Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela. Trump je na začetku novega leta prek Twitterja kritiziral Palestino. Zapisal je, da čeprav ji ZDA pomagajo in so največje donatorke v UNRWA-ju, pa jim Palestina ne izkaže dovolj spoštovanja in nobene hvaležnosti.

Trumpov odziv na odločitev generalne skupščine

Dodal je, da je prepričan, da se Palestina ni pripravljena pogovarjati o miru na Bližnjem vzhodu. Tedaj je tudi zagrozil, da bodo ZDA prenehale pošiljati pomoč. "Palestinci se ne želijo pogajati, prosijo pa za pomoč. Ne bomo jim poslali pomoči, ampak bomo zagotovili, da se usedejo za mizo," je v imenu uradnega Washingtona tedaj dejala ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley, ki je razložila, da ameriški predsednik ne bo več plačeval pomoči, če se Palestinci ne bodo vrnili za pogajalsko mizo.

Trumpovi tviti so sledili odločitvi večine članic generalne skupščine ZN-a, da podprejo resolucijo proti priznanju Jeruzalema za izraelsko prestolnico, kar je v nasprotju s temeljem bližnjevzhodnih mirovnih pogajanj in resolucijami ZN-a. ZDA so omenjeni agenciji leta 2016 zagotovile skoraj 370 milijonov dolarjev. Na drugem mestu je Evropska unija s 160 milijoni dolarjev, vendar pa je k temu treba prišteti še prispevek posameznih članic EU-ja in skupni evropski znesek je bil leta 2016 tako 470 milijonov dolarjev.

Guterres: To ni palestinski denar

Odzval se je generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres, ki skuša Američanom pojasniti, da v primeru UNRWA-ja ne gre za palestinski denar, ampak za sredstva za agencijo ZN-a. Poudaril je, da bodo velike težave, če UNRWA ne bo sposoben zagotoviti ključnih storitev. Agencija Palestincem, ki so pod izraelsko okupacijo in palestinskim beguncem brez lastnih sredstev, zagotavlja zdravstvo, šolstvo in nujno pomoč za preživetje že od leta 1950.

Vodja agencije UNRWA Pierre Krahenbuhl je izrazil zaskrbljenost zaradi odločitve ZDA in druge države pozval k donacijam. Dejal je, da bo 60 milijonov ameriških sredstev omogočilo nadaljnje delo šol in bolnišnic na zasedenih ozemljih na Zahodnem bregu, na območju Gaze ter v sosednjih arabskih državah, a poudaril, da gre za drastično manjši prispevek ZDA, ki so lani agenciji namenile 350 milijonov dolarjev. Dodal je, da se zavedajo, da je finančna podpora katere koli humanitarne agencije pravica suverenih držav članic ZN-a. Glede na dolge in zgodovinske odnose med ZDA in UNRWA-jem pa ta zmanjšani prispevek ogroža enega najuspešnejših in inovativnih razvojnih prizadevanj na Bližnjem vzhodu, je dodal.

Različna sta bila pričakovano odziva Izraela in Palestine. Medtem ko je izraelski veleposlanik pri ZN-ju Danny Danon pozdravil odločitev, saj Izrael trdi, da agencija podpira protiizraelsko propagando in spodbuja sovraštvo. Po njegovih besedah je čas, da se sredstva namenijo tistim, ki so jim namenjena – beguncem. Palestinci na drugi strani odločitev vidijo kot politično. Predstavnica Palestinske osvobodilne organizacije Hanan Ašravi meni, da želi Washington po nalogu Izraela doseči ukinitev agencije. ZDA je obtožila, da so si za tarčo vzele najbolj ranljivi del palestinskega naroda ter da s tem vzpostavljajo razmere, ki bodo vodile v nove nestabilnosti v regiji.

