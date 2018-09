ZDA zapirajo palestinsko misijo v Washingtonu

Erekat: "Gre za kolektivno kaznovanje Palestincev"

10. september 2018 ob 12:12

Ramala - MMC RTV SLO, STA

ZDA so palestinsko vodstvo obvestile, da bodo zaprle palestinsko misijo v Washingtonu. Gre za zadnjo odločitev v nizu ukrepov, ki jih je proti palestinskemu vodstvu sprejela administracija Donalda Trumpa.

Novico je sporočil predstavnik palestinskih oblasti Sajeb Erekat in ta korak obsodil kot "še en dokaz politike kolektivnega kaznovanja Palestincev", ki ga izvaja Bela hiša.

"Ameriški predstavnik nas je obvestil o odločitvi o zaprtju palestinske misije v ZDA," je v izjavi za javnost zapisal Erekat, ki je drugi človek Palestinske osvobodilne organizacije. "Gre za nov oris politike kolektivnega kaznovanja, ki ga Trumpova administracija izvaja proti palestinskemu ljudstvu in ki mu je že odvzela finančno pomoč za človekoljubne dejavnosti, vključno na področjih zdravstva in izobraževanja," je bil kritičen Erekat. "To nevarno zaostrovanje kaže, da skušajo ZDA razbiti mednarodni sistem za prikrivaje izraelskih zločinov," je še menil.

Washington povečuje pritisk

ZDA so že v začetku meseca sporočile, da ne bodo več financirale agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (Unrwa), ki skrbi za pet milijonov palestinskih beguncev. New York Times je takrat poročal, da želi Trumpova administracija z ukrepom povečati pritisk na palestinske voditelje, da sprejmejo novi ameriški "ultimativni" predlog mirovnega sporazuma z Izraelom, ki ga ZDA že nekaj časa napovedujejo.

Palestinci so po enostranskem priznanju Jeruzalema kot izraelske prestolnice decembra 2017 prekinili stike s predstavniki ZDA.

A. P. J.