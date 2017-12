ZDA zapuščajo pakt Združenih narodov za migracije

Trump je Flynna odpustil zaradi laži, "a njegova dejanja so bila zakonita"

3. december 2017 ob 16:29

Washington - MMC RTV SLO, STA

Administracija predsednika Donalda Trumpa je ZDA umaknila iz pakta Združenih narodov za migracije, katerega cilj je izboljšati položaj prebežnikov po svetu. Ameriško poslanstvo pri ZN-u je sporočilo, da je pakt neskladen s politiko ZDA.

"Newyorška deklaracija vsebuje številne določbe, ki niso skladne z usmeritvami ZDA na področju priseljevanja in beguncev ter z načeli priseljevanja Trumpove administracije," so sporočili predstavniki ameriškega poslanstva pri ZN-u in dodali, da je zato predsednik Trump odločen, da ZDA povleče iz sporazuma.

Nezavezujočo deklaracijo je septembra 2016 v New Yorku na generalni skupščini Združenih narodov podpisalo vseh 193 članic. Namen pakta je okrepitev mednarodnega sodelovanja in usklajevanja na področju preseljevanja. Deklaracija zajema vrsto zavez, med drugim o zaščiti prebežnikov, podpori njihovemu vključevanju, smernicah za ravnanje s posebej ranljivimi skupinami in krepitvi svetovnega upravljanja preseljevanja.

Veleposlanica ZDA pri ZN-u Nikki Haley je poudarila, da so ZDA "ponosne na svojo priseljensko dediščino in svoje dolgotrajno vodenje" pri podpori migrantov in beguncev. "Nobena država ni naredila več kot ZDA in naša velikodušnost se bo nadaljevala. A naše odločitve glede priseljenske politike morajo vedno sprejemati Američani in samo Američani," je nadaljevala in dodala, da bodo sami odločali o tem, kako najbolje zaščititi svoje meje in komu dovoliti v državo. "Svetovni pristop v newyorški deklaraciji preprosto ni skladen s suverenostjo ZDA," je zaključila.

"Gospoda Flynna sem moral odpustiti, ker je lagal podpredsedniku in FBI. Izrekel se je za krivega teh laži. To je škoda, saj so bila njegova dejanja v času tranzicije zakonita. Ničesar ni, kar bi morali skrivati!" se je v tvitu Trump prvič odzval na laganje nekdanjega svetovalca za državno varnost o stikih z Rusijo med volilno kampanjo.

Trend umikanja ZDA iz mednarodnih zavez

Trumpova administracija je v skladu s predsednikovim vodilom Najprej Amerika ZDA umaknila iz več mednarodnih zavez, h katerim so te pristopile za predsedovanja Baracka Obame, med drugim iz pariškega podnebnega sporazuma in trgovinskega dogovora o transpacifiškem partnerstvu. Oktobra so ZDA napovedale tudi izstop iz Unesca, saj naj bi bil uperjen proti Izraelu.

J. R.