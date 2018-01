ZDA zmanjšujejo, EU povečuje pomoč Palestincem

Ameriška administracija pripravlja lasten načrt za rešitev konflikta

31. januar 2018 ob 18:54

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska unija je napovedala, da bo okrepila svojo finančno pomoč Palestincem v vrednosti 42,5 milijona evrov. Že pred tem so ZDA sporočile, da bodo agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) odtegnile 65 milijonov evrov.

Dodatno pomoč je Bruselj napovedal pred začetkom izrednega zasedanja ad hoc odbora za zveze za pomoč Palestincem. Zasedanje so sklicali zaradi enostranske odločitve predsednika ZDA Donalda Trumpa, da Jeruzalem prizna kot prestolnico Izraela in zmanjša prispevek za UNRWA.

V odboru, ki šteje 15 članov in mu predseduje Norveška, so poleg mednarodnih posojilodajalcev - Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke - zastopani tudi Izraelci in Palestinci. EU in ZDA sta pokroviteljici odbora. V njem so še predstavniki Združenih narodov, Kanade, Egipta, Japonske, Jordanije, Rusije, Savdske Arabije in Tunizije.

42,5 milijona evrov za državne in gospodarske strukture

Po napovedih visoke zunanjepolitične predstavnice EU-ja Federice Mogherini bo EU 42,5 milijona evrov namenila za izgradnjo državnih in gospodarskih struktur na palestinskih ozemljih in v Vzhodnem Jeruzalemu.

ZDA so ta mesec napovedale, da bodo UNRWA odtegnile 65 milijonov evrov. Izraelski dnevnik Haaretz je v sredo poročal, da namerava Izrael za zmanjšanje humanitarne krize na območju Gaze nameniti milijardo ameriških dolarjev.

Norveška zunanja ministrica Marie Eriksen Soreide je pred začetkom zasedanja dejala, da so razmere v regiji zelo težke, zato so sklicali sestanek vseh deležnikov z namenom, da bi ponovno obudili bližnjevzhodni mirovni proces. Cilj srečanja je izgradnja zaupanja.

Mogherinijeva za rešitev dveh držav

Mogherinijeva je tudi poudarila, da rešitev dveh držav z Jeruzalemom kot prestolnico obeh nima alternative. Sporočila je tudi, da je na srečanje z zunanjimi ministri držav članic EU-ja v Bruselj povabila predstavnike šestih arabskih držav. Predvidoma naj bi srečanje pripravili februarja. Po njenih besedah so sicer ZDA ključne za uspeh mirovnega procesa. Hkrati je na ZDA naslovila poziv, da naj "razumejo, da je enostransko težko doseči kar koli".

Ameriška administracija je pred kratkim napovedala, da bo predstavila lasten načrt za razrešitev bližnjevzhodnega konflikta, vendar za zdaj ni razkrila nobenih podrobnosti. O nedavnih Trumpovih odločitvah glede Bližnjega vzhoda bodo v četrtek v egiptovski prestolnici Kairo govorili tudi zunanji ministri arabskih držav.

