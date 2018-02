Zdravniki brez meja ostro kritizirajo Italijo zaradi ravnanj z begunci

MSF: Prebežniki poročajo o zlorabah in nasilju

8. februar 2018 ob 19:34

Rim - MMC RTV SLO, STA

Organizacija Zdravniki brez meja (MSF) je objavila poročilo, v katerem izraža ostre kritike glede italijanskega ravnanja z begunci. Na tisoče prosilcev za azil in že priznanih beguncev živi v dobesedno nečloveških razmerah, opozarjajo.

Kot ugotavlja poročilo, okoli 10.000 ljudi nima dostopa do državnega sistema preverjanja pravice do azila in zato nimajo dostopa do prave namestitve, nimajo prave oskrbe s hrano in nimajo dostopa do zdravniške oskrbe.

"V Italiji je vse več migrantov, med njimi tudi otrok brez spremstva, ki so ujeti na območjih blizu meje, v neformalnih taboriščih, pogosto tudi povsem na prostem - v parkih, na bregovih rek ali blizu železniških postaj," so zapisali v poročilu in zahtevali ukrepanje države.

V MSF-ju so italijansko vlado opozorili, da imajo vsi prosilci za azil in begunci pravico do mednarodne zaščite v skladu z evropsko zakonodajo in mednarodnim pravom, povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Poročilo navaja tudi pričanja prebežnikov, ki so bili deležni zlorab in nasilja italijanskih in francoskih policistov na meji. Med poskusi prečkanja meje iz Italije v Francijo, Avstrijo in Švico je v lanskem in predlanskem letu je umrlo najmanj 20 ljudi.

Prebežniki kot predvolilna tema

Vprašanje prihoda prebežnikov je v Italiji močno razgreta predvolilna tema pred marčnimi parlamentarnimi volitvami. Nekdanji premier Silvio Berlusconi, ki upa na novo zmago na volitvah, je pred dnevi dejal, da so prebežniki v državi "tempirana bomba, ki lahko vsak trenutek eksplodira, ker živijo od kriminala".

Berlusconi se je na ta način odzval na sobotni rasistični napad 28-letnega skrajnega desničarja v kraju Macerata, ki je iz vozečega se avtomobila s polavtomatsko pištolo ranil šest temnopoltih ljudi, dokler ga ni prijela policija. Kot motiv za svoje dejanje je navedel maščevanje zaradi nedavnega umora najstnice, za katerega je osumljen prebežnik iz Nigerije.

B. V.