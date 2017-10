Zdravniki brez meja: Policija na Balkanu nasilna do otrok prebežnikov

Otroci so na begunski poti še posebej ranljivi

6. oktober 2017 ob 20:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Organizacija Zdravniki brez meja (MSF) je bolgarsko, hrvaško in madžarsko policijo obtožila nasilnega ravnanja s prebežniki, zlasti z otroki, da bi jim preprečili prihod v EU.

Za otroke, ki skušajo zapustiti Srbijo, je policijsko nasilje del vsakdanjika, ki ga večinoma izvajajo obmejne policije članic EU-ja, je opozoril vodja MSF-ja v Srbiji Stephane Moissaing.

Kot je Moissaing opozoril, zdravniki in medicinske sestre te nevladne organizacije že več kot leto dni poslušajo eno in isto. "Ponavljajo se zgodbe o mladostnikih, ki jih pretepajo, ponižujejo in nadnje pošiljajo celo pse, samo zato, ker želijo nadaljevati pot," je dejal.

Samo v prvih šestih mesecih letošnjega leta je 92 odstotkov otrok in najstnikov, ki so se zatekli k Zdravnikom brez meja, omenilo psihično nasilje, ki so ga nad njimi izvajali bolgarski, madžarski in hrvaški policisti. Skoraj polovica teh otrok je izpostavila bolgarske organe pregona.

Fizične in psihične posledice nasilnih metod

Kot menijo Zdravniki brez meja, je sramotno, da članice EU-ja uporabljajo nasilne metode, da bi odvrnile otroke in mladostnike od iskanja mednarodne zaščite v Uniji. Opozarjajo, da to pri njih povzroča resne fizične in psihične posledice, saj tako postajajo ranljivejši, obenem pa jih države s tem potiskajo v roke tihotapcem, proti katerim naj bi se EU boril.

Po balkanski begunski poti je do leta 2016, ko se je zaprla, v zahodno in severno Evropo pribežalo več 100.000 prebežnikov. Med njimi jih je mnogo ostalo v Srbiji, od koder jih vsak dan skuša več deset nadaljevati svojo pot.

B. V.