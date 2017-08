Zdravniki brez meja ustavili operacijo reševanja prebežnikov v Sredozemlju

Libijska obalna straža uvaja strožje ukrepe

12. avgust 2017 ob 21:01

Rim - MMC RTV SLO, STA

Nevladna organizacija Zdravniki brez meja je začasno ustavila akcijo iskanja in reševanja prebežnikov v Sredozemskem morju. Kot razlog so navedli grožnje libijske obalne straže.

Libijska mornarica je v četrtek napovedala vzpostavitev priobalnega območja iskanja in reševanja prebežnikov, namenjenih v Evropo. Kot so poudarili, nobena tuja ladja nima pravice vpluti na to območje brez dovoljenja libijskih oblasti.

"Začasno ustavljamo svoje dejavnosti, saj se nam zdi obnašanje libijske obalne straže zelo resno ... Ne moremo ogrožati svojih kolegov," je za tiskovno agencijo Reuters povedal predsednik italijanske veje organizacije Zdravniki brez meja Loris De Filippi.

Kot je dodal, libijska obalna straža zdaj zahteva, da se nevladne organizacije držijo na stotine kilometrov stran od libijske obale, medtem ko so do zdaj lahko iskale in reševale prebežnike tudi 11 navtičnih milj stran od kopnega. "Lani je obalna straža izstrelila 13 strelov proti naši ladji, in to v situaciji, ki je bila precej mirnejša od trenutne," je še dejal De Filippi.

Italijanska vojska pomaga libijski straži

Dodatno skrb nevladnim organizacijam povzroča nova italijanska vojaška misija, ki libijski obalni straži nudi tehnično in logistično pomoč, kar naj bi pripomoglo k zmanjšanju števila prebežnikov, ki bi se čez Sredozemsko morje podali v Evropo. Zdravnike brez meja skrbi, da bo zaradi teh ukrepov še več ljudi utonilo v Sredozemskem morju, več pa bo tudi tistih, ki bodo ostali ujeti v nevzdržnih razmerah v Libiji.

Več kot 600.000 prebežnikov je od leta 2014 iz Libije čez Sredozemsko morje prispelo v Italijo. Italijanska vlada se spopada z vse večjimi pritiski, naj to pot zapre.

Zdravniki brez meja imajo v Sredozemlju eno ladjo, Vox Prudence, ki je trenutno zasidrana na Siciliji. Medtem ko bo ladja ostala v marini, bo en član organizacije še naprej prisoten na krovu reševalne ladje Aquarius skupine SOS Mediterranee, kjer bo skrbel za medicinsko oskrbo rešenih.

J. R.