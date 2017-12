Zdravniki brez meja: V Mjanmaru ubitih že več kot 6.700 Rohingov

Al Husein: "Preganjanje Rohingov bi lahko pomenilo genocid"

14. december 2017 ob 08:12

Organizacija Zdravniki brez meja je ugotovila, da je bilo v mesecu dni od izbruha spopadov v mjanmarski pokrajini Rakajn ubitih najmanj 6.700 pripadnikov muslimanske manjšine Rohinga.

Po uradnih podatkih Mjanmara je v nasilju, ki je izbruhnilo avgusta, umrlo 400 Rohingov. Oblasti so jih označile za "muslimanske teroriste".

Zdravniki brez meje (Medecins Sans Frontieres - MSF) pa navajajo mnogo višje število ubitih. Dodali so še, da je od konca avgusta čez mejo v Bangladeš zbežalo več kot 647.000 Rohingov. Pri teh številkah se naslanjajo na podatke iz lastne raziskave, ki so jo izvedli v begunskih taboriščih v Bangladešu. "Med 25. avgustom in 24. septembrom je v Mjanmaru umrlo najmanj 9.000 Rohingov. Po najbolj zadržanih podatkih jih je med temi najmanj 6.700 umrlo zaradi nasilja. V tej številki je tudi 730 otrok, mlajših od petih let. Te številke jasno kažejo na obseg nasilja, ki ga izvajajo mjanmarske oblasti," so po poročanju BBC-ja še sporočili iz MSF-ja.

Zdravniki brez meja so dodali, da je bilo 69 odstotkov Rohingov, ki so umrli nasilne smrti, ustreljenih, devet odstotkov zažganih, pet odstotkov pa pretepenih do smrti.

Večinsko budistični Mjanmar Rohinge preganja že več desetletij. Obravnava jih kot nezakonite priseljence in zanje uporablja izraz Bengalci, s čimer namiguje, da izvirajo iz Bangladeša. V zadnjih mesecih je več kot 600.000 pripadnikov manjšine zbežalo v sosednji Bangladeš, potem ko so varnostne sile proti njim sprožile operacijo, s čimer so se odzvale na napad muslimanske uporniške skupine Arsa na več kot 30 policijskih postaj.

Mjanmar jim ne želi dati državljanstva

Mjanmarska vojska zavrača vsakršno krivdo za smrti Rohingov, prav tako zanika, da prihaja do pobojev civilistov, zažiganja vasi, posiljevanja žensk in plenjenja hiš, o čemer pričajo poročila mednarodnih organizacij in samih Rohingov. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Zeid Al Husein je nedavno izjavil, da bi lahko "sistematično nasilno preganjanje muslimanske manjšine Rohinga v Mjanmaru lahko predstavljalo genocid".

Izpostavil je tudi vse hujše omejitve, s katerim se pripadniki manjšine spopadajo v vsakdanjem življenju. Med drugim jim oblasti zavračajo državljanstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, ter ne izdajajo rojstnih listov za njihove otroke. "Glede na vse to, ali lahko kdo izključi možnost, da so prisotni elementi genocida?" se je vprašal Al Husein, ki je operacijo proti Rohingom septembra označil za etnično čiščenje.

