Sodišče v Abu Dabiju je Matthewa Hedgesa na zaslišanju, ki je po navedbah družine trajalo manj kot pet minut, obsodilo na dosmrtno kazen. Foto: Reuters

Združeni arabski emirati britanskega študenta obsodili na dosmrtni zapor

Hedges preučeval zunanjo politiko države po arabski pomladi

21. november 2018 ob 17:16

Abu Dhabi - MMC RTV SLO, STA

Združeni arabski emirati so britanskega študenta Matthewa Hedgesa na sojenju, ki je po navedbah družine trajalo pet minut, obsodili na dosmrtno ječo zaradi domnevnega vohunjenja.

Sodišče v Abu Dabiju je Hedgesa obsodilo na dosmrtno ječo zaradi vohunjenja za britansko vlado, čeprav študent trdi, da je v sklopu doktorskega študija preučeval zunanjo in varnostno politiko Združenih arabskih emiratov po arabski pomladi leta 2011.

Britanski zunanji minister Jeremy Hunt je dejal, da je zaradi obsodbe globoko pretresen in razočaran nad današnjo sodbo, "ki je ni pričakoval od britanskih partnerjev", ter si prizadeva stopiti v stik zunanjim ministrom Združenih arabskih emiratov Abdulahom Bin Zajedom, poroča BBC.

Hedgesova družina je sporočila, da je zaslišanje študenta brez navzočnosti njegovega odvetnika trajalo manj kot pet minut, na njem pa je bil prisiljen podpisati dokument v arabščini, za katerega se je izkazalo, da je bilo priznanje krivde.

Generalni državni tožilec Hamad Al Šamsi je pred dnevi pojasnil, da je Hedges obtožen vohunjenja za tujo državo in s tem ogrožanja vojaške, politične in gospodarske varnosti države.

Preučeval zunanjo politiko države

31-letnega doktorskega študenta, ki je preučeval zunanjo in varnostno politiko Združenih arabskih emiratov po arabski pomladi leta 2011, so 5. maja pridržali na letališču v Dubaju.

29. oktobra so ga začasno izpustili iz pripora, a je do današnjega zaslišanja na sodišču ostal pod nadzorom. Njegova žena Daniela Tejada je sporočila, da je bil njen mož priprt v samici na neznani lokaciji, od koder ni imel dostopa do konzularne pomoči.

J. R.