Združeni narodi: Venezuelski eksodus postaja kot begunska kriza v Sredozemlju

Peru uvaja strožje ukrepe za vstop v državo

25. avgust 2018 ob 18:37,

zadnji poseg: 25. avgust 2018 ob 18:46

Lima,Caracas,Quito - MMC RTV SLO

Ekonomski zlom in politična kriza sta v beg pognala že več kot dva milijona Venezuelcev. Združeni narodi opozarjajo, da begunska kriza dobiva razsežnosti kot v Sredozemlju.

ZN je sredi avgusta opozoril, da je okoli 2,3 milijona Venezuelcev zbežalo predvsem zaradi pomanjkanja hrane. Tiskovni predstavnik ZN-a Stephane Dujarric je opozoril, da okoli 1,3 milijona Venezuelcev v 32-milijonski državi trpi zaradi podhranjenosti. Zaradi pomanjkanja zdravil je v državi ogroženih več sto tisoč ljudi.

"Položaj postaja podoben krizi, ki smo jo že videli v drugih delih sveta, predvsem v Sredozemlju. Moramo biti pripravljeni," je po poročanju BBC-ja sporočil tiskovni predstavnik Mednarodne organizacije za migracije (IOM) Joel Milman.

Cilj iskanja boljšega življenja je za večino Venezuelcev gospodarsko hitro rastoči Peru, kamor se prebijajo prek Kolumbije in Ekvadorja. V Peru se je v zadnjih štirih letih zateklo okoli 400.000 Venezuelcev. Država je avgusta napovedala strožji mejni nadzor, za vstop v državo Venezuelci odslej potrebujejo potni list – ki ga je v državi tudi zaradi pomanjkanja papirja težko dobiti – in ne le osebne izkaznice, kot je veljalo do zdaj.

UNHCR je medtem južnoameriške države pozval, naj sprostijo možnost vstopa za Venezuelce. Vodja perujskega migracijskega urada Eduardo Sevilla je napovedal, da bodo zahteve po potnem listu oproščene noseče ženske, starši z otroki, ki se želijo združiti s preostalo družino, in hudo bolni. Vendar bodo tudi izjemno strogi pri neupoštevanju novih pravil. "Bo UNHCR prevzel odgovornost, če ta oseba stori zločin?" se je vprašal Sevilla.

Venezuelci brez potnih listov množično proti Peruju

Zaradi ukrepa, ki je začel veljati v petek opolnoči, se je na pot podalo še več Venezuelcev. Na glavnem mejnem prehodu Tumbes med Ekvadorjem in Perujem so zadnje tedne zaznali več kot 3.000 prehodov dnevno. Venezuelci so po dolgi poti izčrpani. "Na poti smo bili pet dni. Potovali smo z avtobusom in med potjo videli Venezuelce, ki so hodili ob cesti," je za francosko tiskovno agencijo AFP na mejnem prehodu povedal 18-letni Jonathan Zambrano.

Tik preden je strožji nadzor začel veljati, je Ekvador odprl humanitarni koridor in prek svojega ozemlja z avtobusi do perujske meje prepeljal več sto Venezuelcev. Le deset minut pred polnočjo je bilo v vrsti na meji več kot sto ljudi brez potnih listov. Cariniki so tistim, ki so se v vrsto postavili pred polnočjo, podelili listek rožnate barve – vstopnico v obljubljeno deželo – tisti, ki so prišli po polnoči, so ostali brez nje, poroča BBC.

Milijon v Kolumbijo, pol milijona v Ekvador

Tudi Ekvador je prejšnji teden uvedel zahtevo po potnem listu za prečkanje meje, vendar je v petek sodišče po pritožbi državnega ombudsmana ukrep razveljavilo, ker je v nasprotju z regionalnimi dogovori o svobodi gibanja. Samo v tem letu je ekvadorsko mejo prestopilo pol milijona Venezuelcev. V zadnjih 15 mesecev je v Kolumbijo, deželo med Venezuelo in Ekvadorjem ter Perujem, vstopilo kar milijon Venezuelcev.

Migracijski uradniki iz Kolumbije, Ekvadorja in Peruja se bodo prihodnji teden v Bogoti sešli na srečanju, kjer se bodo poskusili uskladiti o nadaljnjih korakih.

Brazilija na kratko zaprla prehod

Venezuelci bežijo tudi v svojo južno sosedo Brazilijo. V brazilski amazonski regiji Roraima mejo prečka okoli 500 Venezuelcev dnevno – večina jih nato životari na ulicah revnega mesta Boa Vista. Brazilske oblasti so na začetku avgusta za en dan mejo zaprle, kar je sprožilo nasilje, vendar je brazilsko vrhovno sodišče odločitev takrat razveljavilo in znova omogočilo prehode.

"Suvereni bolivar" s petimi ničlami manj

Z nafto bogata Venezuela se je znašla v gospodarskih težavah po padcu cen nafte leta 2014. Predsedniku države Nicolasu Maduru očitajo slabo vodenje gospodarstva in drsenje v totalitarizem. V ponedeljek so venezuelske oblasti uvedle novo valuto "suvereni bolivar", pri kateri so stari valuti odvzeli pet ničel. Kritiki so načrt označili kot neučinkovit, saj je inflacija julija presegala 82.000 odstotkov, v tem letu pa naj bi dosegla kar milijon odstotkov.

Venezuela begunce vabi nazaj

Venezuelski informacijski minister Jorge Rodriguez medtem ostaja optimističen. V petek je dejal, da bo novi sveženj gospodarskih ukrepov, namenjen reševanju hiperinflacije, zmagal nad venezuelskimi državljani, ki so zapustili državo. "Venezuelci se bodo vrnili. Vabimo jih, da se vrnejo, saj jih potrebujemo za ta načrt okrevanja," je na novinarski konferenci sporočil minister Rodriguez.

J. R.