Že 230 žrtev sobotne eksplozije v Mogadišu. Najhujši napad na Afriškem rogu.

Razglasili tridnevno žalovanje

15. oktober 2017 ob 14:35,

zadnji poseg: 15. oktober 2017 ob 17:17

Mogadiš - MMC RTV SLO

V veliki eksploziji v somalijskem glavnem mestu Mogadiš v soboto je po zadnjih podatkih policije umrlo najmanj 230 ljudi. To je najsmrtonosnejši napad na območju Afriškega roga.

Bombni napad v prometnem in obljudenem delu prestolnice je po najnovejših podatkih policije zahteval že kar 230 smrtnih žrtev, več kot 300 ljudi je poškodovanih. Več ljudi naj bi bilo tudi ujetih v ruševinah hotela Safari v neposredni bližini eksplozije, še poroča BBC.

Zdravniki so se trudili pomagati močno poškodovanim ljudem, številne žrtve so ožgane do neprepoznavnosti. Reševalna služba Aamin je sporočila, da v 10 letih delovanja še niso videli česa takšnega. Bolnišnice obupano pozivajo ljudi, naj donirajo kri za ranjene. Pozivu se je pridružil tudi predsednik Mohamed Abdulahi Mohamed, ki je razglasil tridnevno žalovanje.

Premier Hasan Ali Kaire je dejal, da je napadalcem "vseeno za življenja somalijskega ljudstva, matere, očete, otroke". Vlada je za napad okrivila skupino Al Šabab, ki je povezana z Al Kaido. Al Šabab pogosto izvaja podobne napade, v povezavi z zadnjim pa se še ni oglasil.

Z Al Šababom se spopada tako somalijska vojska kot 20.000 pripadnikov enot Afriške unije v Somaliji, skupino pa napada tudi ameriška vojska, ki je letos povečala število napadov z brezpilotnimi letali.

B. V., J. R.