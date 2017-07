Žena poziva Mugabeja: Imenuj že naslednika

Pešanje zdravja najstarejšega afriškega voditelja

29. julij 2017 ob 17:22

Harare - MMC RTV SLO/Reuters

Zimbabvejska prva dama je svojega moža in predsednika Roberta Mugabeja pozvala k imenovanju naslednika, da bi naredili konec razhajanjem v vladajoči stranki o prihodnjem voditelju.

93-letni Mugabe je najstarejši med vsemi afriškimi voditelji in Zimbabve vodi od leta 1980, ko je ta južnoafriška država razglasila neodvisnost. Do zdaj je vztrajal, da sam ne bo imenoval naslednika, ampak bo za to poskrbela vladajoča Zimbabvejska afriška narodna zveza - Domoljubna fronta (ZANU-PF), v kateri pa negotovost glede vodenja v prihodnosti že povzroča napetosti.



Nesoglasjem v stranki hoče narediti konec Grace Mugabe, 52-letna predsednikova žena, ki jo nekateri tudi vidijo kot potencialno naslednico. Na četrtkovem srečanju ženske zveze ZANU-PF, ki se ga je udeležil tudi Mugabe, ga je javno izzvala in dejala, da bi moral sam izbrati naslednika, saj ima on zadnjo besedo.

Kot je povedala, naslednika ne bodo izbirali brez vključitve Mugabeja in čeprav sam nenehno poudarja, da sam noče imenovati prihodnjega voditelja, pa ga sama vztrajno prepričuje, da mora biti del tega procesa. "Ker ga spoštujemo, bo imel zadnjo besedo. Zapomnite si moje besede, njegova beseda bo zadnja. V vaši prisotnosti ga zdaj sprašujem - ne boj se, povej nam, koga naj podpremo," je dejala.

Mugabe se na njene besede ni odzval, vendar je v nagovoru predtem ponovil obtožbe na račun nekaterih v vojski, ki naj bi bili vpleteni v frakcijske boje za nasledstvo in se zavzemajo za odhod ostarelega voditelja.

V treh letih, ko Mugabe že vidno peša in je pogosto tarča posmehovanja, ko ga na pomembnih dogodkih ujamejo med spancem ali zaradi rednih poti v tujino na zdravljenja, sta se v ZANU-PF oblikovala dva tabora. Eden izmed njih podpira podpredsednika Emmersona Mnangagwo, medtem ko je drug tabor naklonjen Grace Mugabe.

Lani so svoj glas povzdignili veterani vojne za neodvisnost, ki so vseskozi tvorili jedro Mugabejevih podpornikov, zdaj pa tudi njih očitno mineva potrpljenje, saj so predsednika označili za diktatorja. Svojo podporo so izrekli Mnangagwi, ki ima po njihovih besedah tudi podporo vojske.

Ne umiram in ne odhajam

Za zdaj nič ne kaže, da bi Mugabe razmišljal o nasledniku in tako ostaja kandidat vladajoče stranke na predsedniških volitvah, ki bodo naslednje leto. Te volitve so glede ustavnih določil tudi zadnje, na katerih lahko nastopi. Če bi bil izvoljen in bi končal mandat, bi bil ob koncu predsednikovanja star 99 let.

Na sobotnem shodu v rodni pokrajini pred tisoči privrženci je dejal, da se ne poslavlja od položaja in tudi ne umira, prav tako pa ne vidi nikogar s podobnimi političnimi stališči in izkušnjami, ki bi ga lahko nasledil. Zbranim je zaupal, da so bili zdravniki ob nedavnem pregledu presenečeni nad močjo njegovih kosti.

V dveh mesecih do doktorata

Njegova žena je v zadnjih letih postala vse vplivnejša v stranki, kjer se je leta 2014 povzpela na čelo ženskega krila. Od takrat se o njej ugiba kot o mogoči naslednici moža. Ta teden je znova pozvala k spremembi strankinega statuta, kjer bi določili, da mora biti eno izmed podpredsedniških mest v stranki zagotovljeno za žensko. Poznavalci so prepričani, da si hoče tako okrepiti možnosti, da bi nekoč postala predsednica.

Grace Mugabe je med rojaki znana po razkošnem življenju in obsedenosti z nakupovanjem v tujini, kjer zapravlja ogromne vsote denarja, o katerih lahko prebivalci le sanjajo. Po nakupih ne more več v ZDA ali v katero izmed članic Evropske unije, saj ima zaradi sankcij prepoved vstopa.

Pred tremi leti je izbruhnil škandal, ko je na univerzi v Harareju pridobila doktorski naziv iz sociologije, in to le dva meseca po vpisu. Njene doktorske naloge sicer na univerzi ni mogoče najti. Doktorat ji je podelil kar mož, ki je tudi rektor univerze.

Zimbabve je bil nekoč med najbogatejšimi afriškimi državami in zgled za razvoj na celini, vendar pa je od preloma tisočletja Mugabe postajal vse bolj avtokratski in s svojimi spornimi politikami državo pahnil v nazadovanje, ki mu še zmeraj ni videti konca. Če ga na zahodu označujejo za diktatorja, pa je povsem drugače v Afriki, kjer je še vedno cenjen zaradi boja za afriško neodvisnost in proti kolonializmu.

G. V.