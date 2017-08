Žene francoskih vojakov protestirale proti "obupnim delovnim razmeram" v vojski

Žene opozarjajo na vrsto težav

26. avgust 2017 ob 21:33

Pariz - MMC RTV SLO

V Parizu je proti "obupnim delovnim razmeram" v vojski protestiralo več sto žena francoskih vojakov. Vojaki na protiteroristični dolžnosti naj bi bili nastanjeni v vlažnih skladiščih, polnih ščurkov in uši.

Protest je organizirala skupina "Jezne žene vojakov", ki ima nekaj več kot 5.000 članic, poroča BBC.

Po džihadističnem napadu na francoski časopis Charlie Hebdo januarja 2015 je francoska vlada na ulice mest napotila več kot 7.000 vojakov, ki nadzirajo javne kraje in dogodke. Francoski mediji so v soboto poročali, da se je v petek zvečer eden izmed vojakov ustrelil in ubil.

Žene vojakov opozarjajo tudi na druge stvari, recimo na pomanjkanje podpore za družine vojakov, ki trpijo zaradi posttravmatske stresne motnje. Mercedes Crépin, žena vojaka, ki je začel trpeti za to motnjo po služenju v Afganistanu, je dejala, da se počutijo "povsem nemočne". Zato bi rade pokazale svojo "tesnobo in jezo", je dejala.

Težave tudi z nastanitvijo vdov in plačili

Žene so opozorile tudi na težave vdov vojakov. Nekatere morajo namreč v dveh ali treh mesecih po smrti mož zapustiti nastanitev od vojske, od katere prejemajo le malo pomoči.

Za žene je problematičen tudi plačilni sistem. Zaradi programske opreme so bili vojaki preveč plačani, nato pa so morali vračati razliko, ki so jo porabili, zaradi česar so se morale številne družine zadolžiti.

Konec aprila je potekal podoben protest Jeznih žena policistov. Takrat je bil razlog smrt policista Xavierja Jugeléja, ki ga je ubil napadalec.

B. V.