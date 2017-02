Ženeva: Tudi na tokratnih pogajanjih o Siriji ni pričakovati preboja

Zadnja pogajanja po pokroviteljstvom ZN-a so bila aprila lani

23. februar 2017 ob 12:03

Ženeva - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Ženevi potekajo nova mirovna pogajanja o končanju vojne v Siriji, prva po 10 mesecih pod okriljem Združenih narodov.

Posebni odposlanec Združenih narodov Staffan de Mistura je pred začetkom pogajanj dejal, da ne pričakuje preboja, a izrazil pričakovanje, da bodo pogovori produktivni in bodo pripomogli k procesu iskanja politične rešitve, s katero bi se končala šestletna vojna.

De Mistura je v sredo dejal, da je Rusija, ki podpira režim sirskega predsednika Bašarja Al Asada, pozvala sirsko vlado, naj v času pogajanj preneha z napadi na območju, na katerem je bilo decembra doseženo premirje, k temu pa so pozvali tudi druge vpletene strani. Nekaj ur kasneje je sirska opozicija pozvala tudi k dvostranskim pogajanjem z vladno stranjo, tiskovni predstavnik sirske opozocije Salem al Muslet pa je dejal, da ne želijo, da bi se tokratni pogovori končali brez sadu, kot so se lanski.

Zadnja pogajanja po pokroviteljstvom ZN-a so bila aprila lani. Turčija, ki je glavna podpornica sirske opozicije, je v tem času otoplila partnerske odnose z Rusijo, ki velja za glavno podpornico sirskega režima, ZDA, ki so bile doslej najbolj glasne pri zahtevi po odhodu al Asada, pa so dobile novega predsednika, čigar politika glede Sirije še ni popolnoma jasna.

Januarja so sicer v Astani pod pokroviteljstvom Tručije, Rusije in Irana potekali ločeni pogovori glede Sirije, ki so bila za poznavalce uvod v zdajšnje pogovore, tudi tista pa so se končala brez občutnega napredka.

K. T.