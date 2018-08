Ženske, ki so se vrnile iz Sirije in Iraka, predstavljajo posebno varnostno grožnjo

Imele so dejavno vlogo pri rekrutiranju in tudi izvedbi napadov

26. avgust 2018 ob 15:32

London - MMC RTV SLO

Poročila Mednarodnega centra za študije radikalizacije (ICSR) v Londonu kažejo, da vloga žensk in otrok, povezanih z Islamsko državo, ni zanemarljiva, nasprotno, nekdanje borke IS-ja lahko predstavljajo resno grožnjo za svet.

Kot del svoje samopromocije je samooklicana Islamska država (IS) v javnosti kazala podobe zamaskiranih moških, ki mahajo s črnimi zastavami, bijejo bitke na terenu ali izvajajo brutalne usmrtitve svojih žrtev, vendar pa je bilo vizijo in legitimnost kalifata mogoče uresničiti le s podporo posameznikov, ki so imeli posebna znanja, kot so sodniki, zdravniki in inženirji, ter s prisotnostjo in podporo žensk in mladoletnih oseb, poroča Guardian.

Študija, ki so jo izvedli na londonski univerzi King's College na Mednarodnem centru za študije radikalizacije (ICSR), kaže, da so bile ženske dejavno povezane z napadi te skrajne teroristične skupine tudi zunaj meja Sirije in Iraka, kjer je IS razglasil svojo državo.

Med 41.490 posamezniki, ki so med aprilom 2013 in junijem 2018 stopili v stik z IS-jem v Iraku ali Siriji, je bilo dobrih 13 odstotkov žensk in 12 odstotkov mladoletnikov.

Ne zgolj neveste džihadistov

Ženske so imele v kalifatu številne vloge, ki so presegale zgolj biti nevesta džihadistov.

Dejavno vlogo so imele pri novačenju drugih žensk, širjenju propagande in zbiranju sredstev za financiranje kalifata. Znani so primeri kot npr. v Kanadi, ko je neka ženska, ki je na spletu ponujala ure učenja Korana, rekrutirala najmanj eno žensko in ji tudi organizirala pot v Sirijo. V Ceuti v Španiji sta dve dekleti vodili zaprto skupino, s katero sta rekrutirali druge ženske za IS v Iraku in Siriji, kamor sta odpotovali tudi sami.

V poročilu ICSR-ja je navedeno, da so bile posameznice, ki so se pridružile IS-ju, podvržene t. i. razmeram potisni in povleci (ang. push and pull): IS-ju so se torej pridružile, ker so bile v družbi, v kateri so živele, podvržene diskriminaciji in izključevanju, na drugi strani pa so jih za vstop v IS prepričali s svojo ideologijo in prikazovanjem opolnomočenja muslimanskih žensk.

Muslimansko skupnost v vzhodnem Londonu je leta 2015 šokiral odhod štirih šolark iz Bethnal Greena, ki so se v Siriji poročile z džihadisti. Lani pa je Otočane presenetil poskus terorističnega napada na Britanski muzej v Londonu, ki ga je načrtovala prva izključno žensko vodena celica, ki je delovala po navodilih IS-ja, še navaja Guardian.

Slaba evidenca

Čeprav v kalifatu ženske prvotno niso smele sodelovati v spopadih, se je od leta 2015 njihova vloga spremenila. IS je recimo februarja letos objavil videoposnetek, na katerem je v spopadu z vojaki prikazana tudi oborožena bojevnica.

Po podatkih Europola je bilo leta 2014 zaradi povezav s terorizmom aretiranih 96 žensk, leto pozneje 171, leta 2016 pa že 180.

Raziskovalki ICSR-ja Joana Cook in Gina Vale opozarjata, da je med 850 britanskimi državljani, ki so bili v Iraku in Siriji v stiku z IS-jem, 145 žensk in 50 mladoletnikov. Izmed teh se jih je domov vrnilo 425, oblasti pa so potrdile le prihod dveh žensk in štirih mladoletnikov. "Oblasti britanskih državljanov, ki se vračajo domov, ne popisujejo glede na spol in starost, pa čeprav je bilo med njimi v Siriji in Iraku 23 odstotkov žensk," poudarja Cookova.

Kakšna je njihova nova vloga, je uganka

Po lanskem padcu kalifata pa status žensk v IS-ju ostaja neznan. Na ICSR-ju menijo, da pripadnice IS-ja iz več razlogov predstavljajo določeno stopnjo nevarnosti, predvsem zato, ker lahko napade izvedejo same ali pa svoje znanje prenesejo na druge bojevnice, tudi na svoje potomce.

"Priča smo že bili temu, da so bile v napade IS-ja v Franciji, Maroku, Keniji, Indoneziji in ZDA vpletene ženske, kar nakazuje, da je vloga žensk dejansko pomembna in jih je treba dojemati kot potencialno nevarnost," je po poročanju britanskega medija še dejala Joana Cook.

V kalifatu rojenih 730 otrok

V poročilu ICSR-ja je še navedeno, da je bilo znotraj kalifata staršem z mednarodnim državljanstvom rojenih 730 otrok. "Posebno pozornost bo treba nameniti deradikalizaciji in rehabilitaciji mladostnikov, ki so bili rojeni ali vzgojeni znotraj IS-ja. Brez celostnega pristopa se lahko teh otrok oprime stigma, da so sodelovali z IS-jem, čemur lahko sledi njihova izolacija, odvzem državljanskih pravic in možnost radikalizacije novih generacij IS-ja," pravi raziskovalka Gina Vale.

Med drugim poudarja, da imajo ženske in otroci ključno vlogo pri nadaljevanju ideologije in organizaciji IS-ja po padcu kalifata, "zato je ključnega pomena, da vlade prepoznajo te posameznike kot dve različni skupini, ki potrebujeta različni obravnavi".

