Ženske, ki Trumpa obtožujejo nadlegovanja, zahtevajo kongresno preiskavo

Volitve za senat v Alabami

12. december 2017 ob 10:30

New York/Montgomery - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Tri ženske, ki ameriškega predsednika Donalda Trumpa obtožujejo spolnega napada, so pozvale kongres, naj uvede preiskavo proti predsedniku. Trojica Trumpa obtožuje otipavanja, prisilnega ljubkovanja in poljubljanja, poniževanja in nadlegovanja.

Jessica Leeds, Samantha Holvey in Rachel Crooks so Trumpa prvič spolnega nadlegovanja obtožile že med predvolilno predsedniško kampanjo. Bela hiša se je na njihove besede odzvala, da gre za "lažne navedbe".

Nedavno so Trumpa zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju k odstopu pozvali že štirje senatorji. V ponedeljek se jim je pridružila še newyorška demokratka Kirsten Gillibrand, ki je opozorila, da bo kongres v nasprotnem primeru uvedel preiskavo.

Gillibrandova je že pred časom dejala, da bi moral zaradi škandala s pripravnico Monico Lewinsky in drugih žensk v 90. letih odstopiti tudi demokrat Bill Clinton, nazadnje pa je bila med tistimi, ki so zahtevale odstop kolega iz Minnesote Ala Frankena. Ta je to tudi storil. Gillibrandova je izjavil, da so obtožbe proti Trumpu "zelo verodostojne in številne", zato mora Trump odstopiti. Pred njo so podoben poziv izdali neodvisni senator iz Vermonta Bernard Sanders, Jeff Merkley iz Oregona, Ron Wyden iz Oregona ter Cory Booker iz New Jerseyja.

Trump kljub obtožbam podpira Moora

Booker se te dni mudi v Alabami, kjer skuša prepričati demokrate, naj pridejo volit za demokrata Douga Jonesa v senatni tekmi proti republikancu Royu Mooru, ki je obtožen zalezovanja in napadov na mladoletnice. Trump je Mooru izrazil vso podporo. "Imamo predsednika, ki je na posnetku priznal, da je napadel ženske. Upam, da je pozoren na vse, kar se dogaja in bo odstopil," je že prejšnji teden tvitnil Sanders.

Booker pa je dejal, da je vse, česar sta kredibilno obtožena Moore in Trump, veliko hujše od tistega, česar je bil obtožen Franken, ki je odstopil. Nekdanji komik Franken je izsiljeval in kradel poljube ter trepljal ženske po zadnjici. Pustil se je tudi fotografirati, kot da spečo kolegico grabi za oprsje.

Moora kopica žensk obtožuje, da jih je pred desetletji, ko je bil tožilec v Alabami, zalezoval in napadal, ko so bile mladoletne. Trump pa se je legendarno hvalil, da lahko z ženskami počne "vse, kar hoče, ker je slaven".

Ali bo Moore kljub obtožbam izvoljen, danes odločajo volivci v Alabami. Nedavno je Washington Post objavil izpovedi žensk, ki naj bi jih Moore kot državni tožilec, ko je bil v svojih 30. letih, zalezoval, nadlegoval in celo napadal, ko so bile stare okoli 14 let. Njegov tekmec, demokrat Doug Jones, pa je pred leti kot zvezni tožilec zapiral pripadnike Ku Klux Klana.

Tekma v Alabami tesna

Ankete kažejo, da je tekma dokaj tesna, a je zadnjih dneh 70-letni Moore začel znova dobivati prednost pred Jonesom. Alabama je konservativna in verna krščanska država ameriškega juga, kjer ni nobenega demokrata na položaju, na katerega se pride z volitvami po celotni državi.

Trump je po krajšem oklevanju Moora podprl z utemeljitvijo, da "noče imeti v senatu demokrata, ki je šibak do zločincev, noče zidu na meji z Mehiko in bo lutka washingtonske levice".

A. P. J.