Ženske v Utrechtu oplojene z "napačnimi" semenčicami?

Vpletenim parom bo ponujen test DNK

28. december 2016 ob 20:51

Utrecht - MMC RTV SLO

Medicinski center za zdravljenje neplodnosti v nizozemskem Utrechtu je sporočil, da bi bilo lahko 26 žensk oplojenih s semenčicami napačnega moškega.

Do "pomot" naj bi zaradi "postopkovnih napak" prišlo med aprilom 2015 in novembrom 2016.

"Vodstvo centra obžaluje, da smo morali sporočiti to novico. Med postopkom oploditve so bile lahko semenčice enega para združene z jajčeci enega izmed drugih 26 parov. Zato obstaja možnost, da je bilo jajčece oplojeno s semenčico neželenega darovalca. Možnost za to je sicer majhna, a je ni mogoče povsem izključiti," so zapisali v centru.

Okužene pipete - vzrok delo brez filtra

Neljubi zaplet se je razkril, ko je tehnik, ki je s pipeto vbrizgaval semenčica neposredno v jajčeca, opazil, da so v pipeti sledi spermijev. Nastavek bi sicer moral imeti filter, ki bi ob srku preprečil "mešanje" spermijev, a v tem primeru ni bilo tako. Zato je bil sprožen alarm.

Srečanje parov z zdravniki

Od 26 parov, ki so šli skozi postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo, jih devet že ima otroke, še štiri ženske pa so noseče. Preostalih 13 zarodkov je zamrznjenih. Vsi pari se bodo v prihodnjih dneh srečali z zdravniki, ponujeni pa jim bodo tudi testi DNK.

Ženska iz Singapurja tožila center

Leta 2012 je ženska iz Singapurja, po rodu Kitajka, tožila omenjeni center, ker je opazila, da ima njen otrok očitno drugačno barve kože in las od svojega očeta, ki je pripadal beli oziroma kavkazijski rasi.

A. V.