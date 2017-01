"Ženske za uteho" - nepozabljena temna lisa Japonske

Žalostna usoda žensk z okupiranih ozemelj

6. januar 2017 ob 10:08

Tokio/Seul - MMC RTV SLO/STA

Japonska je odpoklicala svojega veleposlanika v Južni Koreji zaradi postavitve spomenika japonskim žrtvam spolnega suženjstva med drugo svetovno vojno, t. i. ženskam za uteho.

Kot je povedal tiskovni predstavnik japonske vlade Jošihide Suga, je Tokio odpoklical veleposlanika Jasumaso Nagamineja iz Seula in prekinil pogovore o valutni zamenjavi z Južno Korejo.

Spomenik "ženskam za uteho" pred japonskim konzulatom v Busanu je konec decembra postavila civilnodružbena skupina.

"To, da se je postavil ta spomenik, neugodno vpliva na odnose med Japonsko in Južno Korejo, kar je vsega obžalovanja vredno," je dejal Suga. "Večkrat smo pozvali Južno Korejo, naj se ustrezno loti reševanja tega vprašanja, vendar se stanje ni izboljšalo, zato moramo ukrepati."



Tokio že dolgo zahteva tudi odstranitev podobnega spomenika izpred japonskega veleposlaništva v Seulu.

Morale so biti na voljo vojakom

Na odpoklic se je južnokorejsko zunanje ministrstvo odzvalo z obžalovanjem. "Naša vlada znova poudarja, da tudi če obstajajo med državama težka vprašanja, morata obe vladi na podlagi zaupanja odnos še naprej razvijati," so sporočili.

Po navedbah zgodovinarjev je bilo pred in med drugo svetovno vojno v spolno suženjstvo prisiljenih do 200.000 žensk in deklet, ki so morale biti na voljo japonskim vojakom.

Med njimi jih je bila večina iz Južne Koreje, ki je bila pod japonsko okupacijo od leta 1910 do 1945, druge pa so prihajale iz Kitajske, Tajvana, Filipinov in Indonezije.

Japonska se je leta 1993 opravičila še živečim ženskam, ki so jih prisilno strpali v vojaške javne hiše.

K. S.