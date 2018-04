Foto: Zgodovinsko srečanje obeh Korej

Priprave na srečanje Severne Koreje in ZDA

27. april 2018 ob 08:40

Panmunjom - MMC RTV SLO

Voditelja Severne in Južne Koreje, Kim Džong Un in Mun Dže In, sta se zjutraj sestala na demilitariziranem območju med državama. Kim Džong Un je prvi severnokorejski voditelj, ki je prek črte prekinitve ognja iz leta 1953 stopil na južnokorejska tla.

Na Kimovo pobudo sta se voditelja sprehodila tudi čez mejo v Severno Korejo, nato pa vrnila v tako imenovano hišo miru na demilitariziranem območju. Gre za tretje srečanje voditeljev obeh Korej; prvo je bilo leta 2000 in drugo leta 2007, poroča BBC.

Predsednik Severne Koreje Kim Džong Un je dejal, da se začenja nova zgodovina z obdobjem miru. Mun Dže In je odgovoril, da upa na pogumen dogovor, ki bo veliko darilo celotnemu korejskemu ljudstvu in vsem, ki si želijo miru. Glavna tema pogovorov bo sporni severnokorejski jedrski program.

Kim Džong Un je pred dnevi napovedal ustavitev jedrskih poskusov, kar so pozdravili tako v ZDA kot v Južni Koreji. Kitajski znanstveniki so ob tem razkrili, da je po zadnjem poskusu 3. septembra lani, ko naj bi Severna Koreja uspešno preizkusila vodikovo bombo, zaradi silovite eksplozije podzemni jedrski kompleks Pungje Ri postal neuporaben.

Vrh predsednikov obeh Korej je priprava na srečanje med Kim Džong Unom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki naj bi se zgodil v začetku junija. ZDA zahtevajo, da se Severna Koreja odpove svojemu jedrskemu orožju, Kim pa pred pogajanji o jedrski razorožitvi terja varnostna zagotovila, ki za zdaj še niso natančno opredeljena, vendar pa bodo verjetno zajela tudi umik ameriških vojaških enot s črte prekinitve spopadov.

B. R.