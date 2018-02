Zimbabve: Iskanje bogastva, ki je izginilo proti koncu Mugabejeve vladavine

Mugabe si je zagotovil razkošen življenjski slog tudi po odstopu

1. februar 2018 ob 12:59

Harare - MMC RTV SLO

Zimbabvejske oblasti so sprožile kampanjo za najdbo in povrnitev premoženja v vrednosti več milijonov dolarjev, ki je bilo iz države prepeljano v zadnjih letih dolgoletne vladavine Roberta Mugabeja.

Član zimbabvejske komisije za boj proti korupciji Goodson Nguni je za Guardian dejal, da se bodo ti napori okrepili, ko se bo konec naslednjega meseca iztekla amnestija, ki omogoča prostovoljno vrnitev nezakonito pridobljenega premoženja.

Pridržanih je bilo že več znanih politikov, ki so bili blizu Mugabejevi ženi Grace Mugabe, in nasprotnikov novega predsednika Emmersona Mnangagwe, kar vzbuja skrbi, da bi se lahko preiskave korupcije uporabile kot politično orodje.

Iz organizacije za zaščito človekovih pravic Human Rights Watch sporočajo, da "obstaja zaskrbljenost, da pravzaprav ni celovitega protikorupcijskega boja, ampak le nekakšen lov na čarovnice zmagovite frakcije znotraj stranke ZANU-PF". Direktor HRW-ja za jug Afrike Dew Mavhing je dejal, da "to nima zveze s korupcijo, ampak z maščevanjem."

Mnangagwa upa, da bo vidna kampanja proti korupciji povečala možnosti vladajoče stranke na volitvah, ki naj bi bile pred julijem. Minister za notranje zadeve Obert Mpofu je dejal, da bi lahko vlada za pomoč pri lovu na osumljence zunaj države zaprosila Interpol.

Pregon "ni političen"

Nguni iz protikorupcijske komisije je zanikal, da se pridržujejo le predsednikovi sovražniki. "Sledili bomo dokazom. To ni politično," je dejal. Predsednik Mnangagwa je za BBC prejšnji teden dejal, da ni bila nikomur dodeljena zaščita pred pregonom, a da bodo 94-letnega nekdanjega predsednika "pustili pri miru".

Medtem ko je Robert Mugabe zaradi svoje vloge v osvobodilnih vojnah v šestdesetih in sedemdesetih letih v nekdanji britanski koloniji še vedno spoštovan, pa njegovo ženo številni prezirajo zaradi ekstravagantnega življenjskega sloga. Grace Mugabe, ki je imela željo naslediti moža na položaju, zaradi česar je vojska prevzela oblast, je bila večkrat obtožena vpletenosti v koruptivne posle.

Protikorupcijska komisija tako preiskuje, ali je Grace Mugabe leta 2014 neupravičeno prejela doktorat. Zimbabvejska univerza ji je namreč podelila doktorat po le nekaj mesecih domnevnega študija.

Razkošen življenjski slog

Prejšnji mesec so v Bocvani za kratek čas zadržali tri luksuzna vozila, ki očitno pripadajo Grace Mugabe ali njenim otrokom. Iz Zimbabveja naj bi namreč z njimi pretihotapili denar in druge vredne predmete. Samo avtomobili so vredni najmanj pol milijona ameriških dolarjev.

Lani ji je bila dodeljena diplomatska imuniteta, s katero se je izognila aretaciji po domnevnem napadu na manekenko, ki jo je našla v razkošnem stanovanju v Johannesburgu z njenima sinovoma.

Za zdaj se je družina Mugabe izognila kaznim. Glede na dogovor, ki ga je Mugabe sklenil tik pred odstopom, sta oba z ženo upravičena do diplomatskih potnih listov in štirih letalskih ali železniških potovanj znotraj Zimbabveja v prvem razredu in štirih poletov z zasebnim letalom v tujino na leto. Ob tem bo Mugabe živel v rezidenci, imel bo večje število vozil, visoko pokojnino, 20-člansko osebje, zasebne varnostnike. Stroške bo krila država.

B. V.