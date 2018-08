Zimbabve: Policija prijela več članov opozicijske stranke. Uradnih izidov še ni.

Volilna komisija po delnih izidih razglasila zmago ZANU-PF

2. avgust 2018 ob 15:48,

zadnji poseg: 2. avgust 2018 ob 18:37

Harare - MMC RTV SLO, Reuters

Tri dni po volitvah in dan po protestih opozicije s šestimi smrtnimi žrtvami je vojska v zimbabvejski prestolnici Harare zaprla središče mesta in ljudem naročila, naj se "vedejo primerno".

Položaj v mestu je tudi po protestih še naprej napet, vojaška navzočnost pa je potrebna zaradi zagotavljanja varnosti, je sporočil tiskovna predstavnica policije Charity Charamba.

Zimbabvejska policija je še sporočila, da se je število smrtnih žrtev po protestih zvišalo na šest, saj so trije ljudje zaradi poškodb umrli.

Vojska in policija sta po protestih pregnali ljudi z ulic. Skoraj vse trgovine v mestu so zaprte, običajno živahne ceste so prazne. "Vêdite se primerno, ljudje Zimbabveja," vojaki in policisti kričijo iz vozil med patruljiranjem.

Policija je zasedla tudi sedež opozicijskega Gibanja za demokratično spremembo (MDC) v Harareju. Prijeli so 16 članov stranke, so očividci povedali za Reuters.

"Policija je prišla z nalogom za preiskavo in zajem računalnikov," je sporočil odvetnik stranke Denfor Halimani. "Želeli so zajeti te stvari in ljudi v stavbi. Morda gre za taktiko ustrahovanja. Policija ni našla ničesar. Odvedli so 16 ljudi, potrdili bomo, ali so jih aretirali," je še dodal o dogajanju.

Gibanja za demokratično spremembo (MDC) trdi, da volitve niso bile poštene. Voditelj stranke Nelson Chamisa je medtem sporočil, da premišljuje o vložitvi tožbe, saj dvomi o neodvisnosti sodstva. "Iti na sodišče je kot iti v levji brlog. Ne želimo biti obrok za leve, zato smo zelo preudarni," je slikovito dejal.

Tokratne volitve so bile prve v samostojnem Zimbabveju. Gibanje za demokratično spremembo (MDC) si je obetalo zmago in spremembo državne politike. Največ podpore so dobili v mestnih središčih, kjer so njihovi podporniki po prvih delnih izidih, ki so že napovedovali zmago ZANU-PF, zavzeli ulice. Voditelj Gibanja Chamisa trdi, da so bile volitve vnaprej pripravljene za zmago "prehodnega" predsednika Emmersona Mnangagwe.

Zmaga ZANU-PF še ni uradna

Zimbabvejska volilna komisija medtem še vedno ni objavila končnih izidov ponedeljkovih volitev. Objavili so le delne izide in razglasili zmago vladajoče stranke ZANU-PF z dvotretjinsko večino. Med volitvami in štetjem glasov ni bilo nepravilnosti, trdi komisija, ki pa je priznala, da so hekerji napadli njihovo spletno stran.

Stranka ZANU-PF je na oblasti že 38 let, vse od osamosvojitve države leta 1980, vse odtlej pa jo je vodil novembra lani odstavljeni Robert Mugabe. Na predsedniško mesto je nato stranka ZANU-PF za obdobje do volitev ustoličila Mnangagwo. "Ta zemlja je dom vseh nas, skupaj bomo potonili ali splavali," je po nasilju tvitnil Mnangagwa.

Prodajalec: "Vojska nas je preslepila"

Prebivalci v Harareju se počutijo izigrane. Novembra po vojaškem udaru in odstavitvi Mugabeja so na ulicah slavili in objemali vojake. "Zdaj kažejo svoje prave barve. Novembra smo verjeli, da so naši rešitelji, a so nas preslepili," je za Reuters dejal prodajalec časopisov Farai Dzengera in dodal, da je konec kratkih sanj o koncu represije. "Naročili so nam, naj zapustimo mesto. Kaj sploh lahko storimo? Zapustili bomo mesto. Oni vodijo to državo," je še dejal.

J. R.