Zimbabve: Smrtna žrtev na protestih po slavju vladajoče stranke ZANU-PF

Opozicija volilno komisijo obtožila, da namerno zavlačuje

1. avgust 2018 ob 09:20,

zadnji poseg: 1. avgust 2018 ob 17:09

Harare - MMC RTV SLO, Reuters

Po objavi delnih izidov splošnih volitev in slavju vladajoče stranke ZANU-PF so prestolnico Harare zajeli protesti privržencev opozicije. Vojaško posredovanje je zahtevalo smrtno žrtev.

ZANU-PF, ki je na oblasti že 40 let, je na volitvah prepričljivo zmagal. Po delnih izidih, ki jih je objavila volilna komisija, je osvojil 122 poslanskih sedežev, največja tekmica, opozicijska stranka Gibanje za demokratično spremembo (MDC), pa 53, BBC povzema delne izide.

Opozicijski MDC, ki je imel največ podpore v mestnih središčih, je prepričan, da so izidi nepravični in da je zmagovalec njihov vodja Nelson Chamisa. Podporniki opozicije so medtem zavzeli ulice prestolnice Harare, sežigali gume in se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec in vodne topove, poroča BBC.

Oblasti so v mesto napotile tudi vojsko. Protesti so zahtevali prvo smrtno žrtev, saj je po poročanju Reutersa pripadnik vojske v bližini avtobusne postaje ustrelil protestnika.

Končni izidi še niso znani

Preostalih 35 sedežev v 210-članskem parlamentu še ni razdeljenih. ZANU-PF tako potrebuje še 18 sedežev za dvotretjinsko večino, ki bi ji omogočala tudi spremembo ustave.

Volivci ob tem, ko oddajo glas za stranko, izberejo tudi predsednika države. Volitve je zaznamovala tudi visoka volilna udeležba, saj se je volitev udeležilo 70 odstotkov izmed petih in pol milijonov registriranih volivcev.

Mugabe Mnangagwe ni podprl

Med 23 predsedniškimi kandidati sta imela realne možnosti za zmago le Emmerson Mnangagwa, sprva zaveznik dolgoletnega predsednika Roberta Mugabeja, nato njegov nasprotnik; in vodja MDC-ja Nelson Chamisa. Čeprav je danes 75-letni Mnangagwa vso politično kariero v stranki ZANU-PF, ki vlada od samostojnosti države leta 1980, ima precej podpornikov, ker je z oblasti lani z vojaškim udarom strmoglavil osovraženega Mugabeja in njegovo družino ter obljubil novo, uspešno poglavje za državo. A njegovi nasprotniki opozarjajo, da je bil politik, znan tudi po vzdevku Krokodil, predolgo na napačni strani, in želijo, da bi prvič po razglasitvi neodvisnosti prišla na oblast druga stranka, ne ZANU-PF.

Mugabe je v nedeljo odrekel podporo Mnangagwi, češ da ne more glasovati za tiste, ki so ga spodnesli. Mnangagwa je takoj odgovoril z obtožbo o zavezništvu med Mugabejem in Chamiso. Ta je takoj zanikal, da bi imel kar koli z odločitvijo nekdanjega predsednika.

Prve volitve po vladavini Mugabeja

Ponedeljkove splošne volitve v Zimbabveju so bile prve po lanski odstavitvi dolgoletnega voditelja Roberta Mugabeja, ki je državo vodil skoraj 40 let.

Kritike mednarodnih opazovalcev

Vlada je opazovalcem iz EU-ja in ZDA v državo dovolila po 16 letih. Misija opazovalcev Evropske unije je ob tem kritizirala zamudo pri objavi izidov predsedniških volitev, poroča BBC. Opazovalci so zaznali več težav, med njimi medijsko pristranskost, zastraševanje volivcev ter nezaupanje v volilno komisijo. Sicer se je po njihovem mnenju "politično ozračje izboljšalo", vendar še vedno manjka zaupanja in enakih pogojev za vse.

Afriška unija je sporočila, da so volitve potekale v mirnem ozračju in da so bile "izjemno tekmovalne". V predhodnem poročilu opazovalcev Južnoafriške razvojne skupnosti (Sadc) so zapisali, da so bile volitve večinoma mirne in izvedene v skladu z zakonom.

A. P. J., J. R.