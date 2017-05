Zmaga za Trumpa: kongres izglasoval odpravo Obamacara

Končno besedo bo imel senat

4. maj 2017 ob 20:32

Washington - MMC RTV SLO/STA

Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino podprl odpravo Obamove zdravstvene reforme, t. i. Obamacare, s katero je zdravstveno zavarovanje dobilo dodatnih 20 milijonov Američanov.

Republikanci in aktualni predsednik so Obamacaru vseskozi srdito nasprotovali, a prave zamenjave zanj niso ponudili.

Predlog republikancev, t. i. American Health Care Act (AHCA), je tako naletel na kar nekaj kritik, a očitno ne dovolj, da ne bi bil s tesno večino - za en sam glas - sprejet. Za odpravo je glasovalo 217 kongresnikov, proti jih je bilo 213. Zanj ni glasoval noben demokratski kongresnik, navaja BBC.

Zamenjavo Obamacara mora zdaj potrditi še senat, ki naj bi predvidoma glasoval junija, a pričakuje se, da bi predsednik lahko imel tam več težav.

Glavne razlike Obamacare - "Trumpcare":

Največja razlika med Obamovo zdravstveno reformo in Trumpovo je v številu zavarovancev - Obamov je pokril približno 20 milijonov Američanov več, kot jih je bilo zavarovanih pred reformo. Po Trumpovi reformi bi brez zavarovanja spet ostali tisti z že obstoječimi obolenji oz. bi morali taki plačati neprimerno več, česar pa si mnogi ne morejo privoščiti. Definicija "že obstoječih obolenj" pa je zelo široka in zajema tudi virus HIV, zasvojenost, Alzheimerjevo bolezen, demenco, anevrizmo, angioplastiko, anoreksijo, anksioznost, artritis, astmo, avtizem, bipolarno motnjo, možgansko anevrizmo, trombozo, raka, cerebralno paralizo ... "Trumpcare" prinaša manj sredstev za revnejše prebivalce, odpravo kazni za tiste, ki se nočejo zavarovati, in različne cene za bolne in zdrave.



AHCA-ju močno nasprotujejo demokrati ter vrsta skupin, ki zastopajo paciente, zdravnike in bolnišnice.

To je sicer prva večja zmaga za Trumpa, katerega predlogi v kongresu do zdaj niso bili najbolje sprejeti. Prvi Trumpov poskus odprave Obamacara je gladko propadel marca (republikanci so predlog umaknili celo še pred glasovanjem), zato je današnji rezultat precejšnje presenečenje, saj so mnogi menili, da je zakon že mrtev, ker se o njem niti republikanci niso mogli poenotiti.

Stranka je tako zadnje tedne preživela v večji meri z lobiranjem podpore za reformo, osnutku pa dodala vrsto amandmajev, da bi tako na svojo stran pridobila republikanske upornike, zato je bila deležna kar nekaj kritik. Zadnja različica predloga je bila bolj po volji konservativnemu krilu stranke, a so se tokrat uprli zmernejši republikanci. Trump je zato osebno lobiral in v sredo prepričal dva zmerna republikanca iz Michigana in Misurija, ki sta obljubila podporo, ko sta dobila obljubo, da bo za pomoč pri zavarovanju bolnih na voljo osem milijard dolarjev.

Koliko bo spremenjeni zakon stal, ni znano, niti ne, koliko ljudi bo po njem izgubilo zavarovanje, ker nestrankarski kongresni proračunski urad (CBO) še ni imel časa, da bi ga proučil. Pred zadnjimi popravki pa je CBO ocenil, da bo po "Trumpcaru" samo v letu 2018 zavarovanje izgubilo 14 milijonov Američanov, do leta 2026 pa skupaj 24 milijonov. Uresničitev želje, za katero so se borili vse od leta 2010, se lahko republikancem na koncu politično maščuje, saj je do zavarovanja s pomočjo Obamove reforme prišlo veliko Trumpovih volivcev - predsednikova glavna volilna baza so bili namreč manj izobraženi in predstavniki delavskega razreda.

K. S.